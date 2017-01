Smash and grab-kupp mot teknikbutik

De körde in en hjullastare i teknikbutiken – och försvann sedan med okänd mängd gods i en mörk kombi.

Minst sex personer misstänks vara inblandade i en smash and grab-kupp mot Webbhallen i Rotebro, Sollentuna.

Polisen fick larm om händelsen vid 04.18. Då hade ett gäng tjuvar kört rakt in på teknikbutiken Webbhallens lager i Rotebro.

– Det verkar ha varit minst sex personer inblandade. De lämnade platsen i en mörk kombibil, säger Albin Näverberg, presstalesperson vid polisen i Stockholm.

Vattenläcka vid smash and grab-kupp

Tjuvarna ska ha fått med sig gods från teknikbutiken – men polisen vill inte gå in på vilka mängder det rör sig om.

I samband med att en hjullastare kördes rakt in på Webbhallens lager uppstod också en vattenläcka i byggnaden.

När tjuvarna flydde platsen kastade de ut fotanglar, bland annat på Norrvikenleden, Bergkällavägen och vid Infra city.

Punktering av fotanglar

– Flera bilar har fått punktering på grund av fotanglarna. Bland annat ett polisfordon i samband med utryckningen, säger Albin Näverberg.

Vid 07-tiden är det oklart om det fortfarande finns kvar några fotanglar. Det kan därför vara läge att köra försiktigt.

Polisen vill gärna ha in tips för att kunna gripa gärningsmännen. Den som har sett eller hört något kan ringa 114 14.

– Uppge gärna begreppet smash and grab, datum och Rotebro, säger Näverberg.

Det är i regel teknik- och elektronikbutiker eller matbutiker som utsätts för så kallade smash and grab-kupper, där ett fordon körs rakt in i en vägg eller entré för att tjuvarna snabbt ska kunna springa in och roffa åt sig så mycket som möjligt.