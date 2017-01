Skyskrapa i Teheran kollapsade efter brand

Den 17 våningar höga skyskrapan Plasco i Irans huvudstad Teheran rasade efter att en kraftig brand härjat i byggnaden i flera timmars tid, rapporterar al-Jazeera.

Polisen har spärrat av ett stort område runt skyskrapan. Byggnaden var en av de första skyskraporna som byggdes i staden och inne iden finns bland annat ett stort shoppingcenter. Minst 38 personer uppges ha skadats men enligt polis och räddningstjänst så saknas många fortfarande och tros ha blivit begravda under rasmassorna.

30 Iranian firefighters killed after blaze causes collapse of Tehran's iconic commercial building#BREAKING #Iran pic.twitter.com/m38j6HAiKt