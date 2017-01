Skridskoåkare död – gick genom isen

Larmet om olyckan kom in strax efter klockan 12 på söndagen. En skridskoåkande man i 55-årsåldern hade då gått genom isen vid Vattholmskären på sjön Siljan i Dalarna.

– Två personer som såg det här försökte få upp honom ur vaken, men de lyckades inte rädda honom, säger Lars Lysén, insatsledare vid räddningstjänsten i Leksand, till SVT Nyheter Dalarna.

Larm om tre som gått genom isen

Räddningstjänstens dykare sökte efter mannen, och även svärare kallades in.

Efter flera timmars sökinsats hittades mannen död.

– Vi kan bekräfta det. Det var en bit ute på vattnet, det var dykare som hittade honom, och svävare var också ute, säger Peter Persson vid dalapolisen.

Det ska ha vistats flera personer ute på isen under dagen, och enligt lokaltidningen DT har det kommit in larm om att tre personer gått genom isen på platsen under dagen.