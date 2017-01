Skalvet inträffade fem mil väster om staden Arawa på ön Bougainville i västra Stilla havet med omkring 40 000 invånare.

Skalvet inträffade cirka 154 kilometer ner i jordlagret omkring klockan 15.30 lokal tid. Inledningsvis rapporterades det om att skalvet låg på 8,0 på richterskalan men detta korrigerades sedan ner till 7,9.

Enligt Stilla havets tsunami-varningscenter finns det under de tre närmaste timmarna risk för vidspridda och farliga tsunamivågor.

Det rapporterades inledningsvis att Papa Nya Guinea, Salomonöarna, Mikronesien, mindre önationer i västra stilla havet och Indonesien låg i riskzonen.

Man har dock inte utfärdat någon formell tsunamivarning. Risken drogs sedan tillbaka för flera av de mindre önationerna.

Enligt tsunami-varningscentet riskerar vågorna att vara mellan 0,3 till en meter över havsnivån på Salomonöarna och Papa Nya Guinea och mindre än 0,3 meter över havsnivån på andra platser i västra stilla havet, rapporterar ABC Australia.

– På grund av att jordbävningen inträffade djupt ner är det inte troligt att det kommer att bli någon signifikant tsunamiaktivitet, säger Chris McKee vid Papa Nya Guineas geofysiska observatorium i Port Moresby.

