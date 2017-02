Sjukhuset ligger i sydvästra området av Houston. Larmet kom in för en halvtimme sedan. Tv-bilder från Fox News visar hur patienter på sjuksängar förs ut från sjukhus för att föras i säkerhet.

Breaking News: Ben Taub Hospital in Houston is on lockdown after reports of a shooting. pic.twitter.com/2Vb2IL19Gt — Fox News (@FoxNews) 21 februari 2017

Polisen har spärrat av platsen och sker just nu genom sjukhusområdet. Polisen i Houston bekräftar på Twitter att de just nu har insatsstyrka på plats.

We are responding to reports of shots fired at Ben Taub Hospital; SWAT and PIO enroute #hounews — Houston Police (@houstonpolice) 21 februari 2017

Över 200 poliser till platsen

Över 200 poliser har anlänt till platsen, flera av dem tungt beväpnade enligt New York Daily News.

DEVELOPING: Police respond to reports of shots fired at Houston hospital https://t.co/X1XNL1dzf3 pic.twitter.com/0WKd1U2e4i — New York Daily News (@NYDailyNews) 21 februari 2017

Ingen misstänkt har gripits. Det finns ännu inga rapporter om att någon ska ha skadats.

Houstons polischef Art Acevedo rapporterar på Twitter att alla patienter och all sjukhuspersonal ska ha flyttats till en säker plats, men att ingen skytt har gripits.