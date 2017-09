Sju saker Trump lyckats med som USA:s president

Donald Trump hade oväntade middagsgäster i veckan. Han bjöd in de två tyngsta demokraterna i kongressen, Chuck Schumer och Nancy Pelosi, och förhandlade om vad som ska göras med barnen till illegala invandrare som vuxit upp i USA.

Det är en fråga som kongressen debatterat i över 15 år utan att komma fram till något. Trumps företrädare Barack Obama fattade som president beslut om att de skulle få en chans att stanna om de registrerade sig.

Det beslutet kunde Trump riva upp på egen hand, men nu blir det möjligen en lösning i kongressen om han får demokraterna med sig. Det vore en stor framgång.

Donald Trump bjöd in två av de tyngsta demokraterna i kongressen, Nancy Pelosi och Chuck Schumer, på middag i veckan. Foto: MICHAEL REYNOLDS / EPA / TT / EPA TT NYHETSBYRÅN

Så låt oss börja med detta i pluslistan:

1. Samarbete över partigränsen

Det är förstås osäkert om det blir en uppgörelse med demokraterna, men Donald Trump har redan gjort upp en gång med demokraterna i september om att höja det så kallade utgiftstaket och hålla den federala staten finansierad i ytterligare några månader. Klart är att sådant här samarbete över partigränserna har blivit väldigt ovanligt i USA. Och det var obefintligt under Obama. Men Trump är en president av ett slag vi aldrig upplevt förr. Han var registrerad demokrat innan han blev republikan. Om han menar allvar med att sträcka ut handen till den andra sidan, så kan oväntade saker hända.

2. Fullsatt i Högsta domstolen

Det är åter nio domare i USA:s Högsta domstol. Donald Trump nominerade snabbt Neil Gorsuch till ny HD-domare. Domstolen hade haft bara åtta sedan mars 2016 då Antonin Scalia avled och den av republikanerna dominerade kongressen vägrade att ens rösta om Barack Obama förslag. Trump hade förstås lättare att få sin vilja igenom, och även tre demokrater röstade för Gorsuch. HD har nu en majoritet av konservativa domare, och även det gynnar givetvis presidenten. Trump får troligen under sin tid som president chansen att nominera ytterligare någon HD-domare.

Donald Trump nominerade snabbt Neil Gorsuch till ny HD-domare. Foto: SUSAN WALSH / AP TT NYHETSBYRÅN

3. Färre illegala invandrare

Donald Trump lovade gång på gång under valkampanjen att bygga en mur mot Mexiko, men än har han inte fått någon finansiering för ett sånt bygge. Men det kanske inte behövs. Trump har kommit långt redan med sina verbala signaler och varningar om hårdare tag. Antalet personer som illegalt försöker ta sig över gränsen mellan Mexiko och USA har minskat kraftigt under Trump. Det kom exempelvis 41 procent färre över gränsen i augusti i år, jämfört med året innan. Trenden var redan tidigare att antalet blev färre, men det har accelererat under Trump. Hans väljare uppskattar det tveklöst.

4. Det är ekonomin, dumbom

Bill Clinton visade vid valet 1992 hur viktig ekonomin är för att vinna ett val. Nå, hittills pekar siffrorna rätt under president Trump. Inte minst börsen. När Trump tillträdde den 20 januari så stod exempelvis Dow Jones index på 19 827. Det har sedan dess slagit nya rekord och ligger på över 22 000. Även arbetslösheten har sjunkit från 4,8 procent till 4,4. Detta är nu inte bara Trumps förtjänst, men marknaden uppskattar en president som uppfattas som vänligare inställd till näringslivet och som avreglerat många av de restriktioner som Obama införde, inte minst på miljöområdet.

Bill Clinton visade på 1990-talet hur viktig ekonomin var för att vinna ett val. Foto: PAUL RICHARDS / EPA AFP

5. Syrien och IS motgångar

Nej, det är inte amerikanska soldater som ska ha högsta äran när IS nu pressas tillbaka i både Syrien och Irak, men den amerikanska militären har onekligen hjälpt till och Donald Trump har gett dem lösare tyglar att agera som de vill. Det har bland annat lett till mer aggressiva luftangrepp och många civila offer, men också segrar vid fronten. Trump lovade prioritera kampen mot IS och terrorgruppen har lidit nederlag på nederlag under 2017. Trump agerade också snabbt efter att den syriska regimen använde kemvapen vid en attack i april och gick till motangrepp med kryssningsrobotar. Något Obama aldrig gjorde, trots varningar om att kemiska vapen var en röd gräns som inte fick överträdas.

6. Borra, baby, borra

Det sägs ofta att Donald Trump inte fått just något gjort som president, men det gäller definitivt inte i energisektorn. Amerikanska olje- och gasjättar jublar över att Trump rivit upp många av de begränsningar och regleringar som företrädaren Barack Obama införde. Dit hör exempelvis byggandet av oljeledningarna Keystone XL och Dakota genom USA som Trump gett klartecken till. Obama var emot. USA har tack vare skiffertekniken kraftigt ökat sin oljeproduktion. Landets minskade beroende av oljan i Mellanöstern kommer att få stora konsekvenser.

Den 24 januari gav Donald Trump klartecken till byggandet av oljeledningen Keystone XL. Foto: EVAN VUCCI / AP TT NYHETSBYRÅN

7. En direktkanal till väljarna på 140 tecken

Donald Trump har fortsatt att twittra från Vita huset i ungefär samma tempo som han gjorde som presidentkandidat. Det har ibland gett honom en hel del huvudvärk. Hans stabschef John Kelly skulle definitivt föredra lite mer kontroll över vad presidenten twittrar om. Men det ger också Trump en möjlighet att kommunicera direkt med sin väljarbas, på ett sätt som vi inte sett tidigare. Trump kan bestämma dagsagendan för amerikanska medier med sitt twitterflöde. Och han snabbt få landet att prata om något annat, om han vill rikta om uppmärksamheten.

Listan kan göras ännu längre

Det är klart att denna lista skulle bli betydligt längre om den sammanställdes av ett hängivet Trump-fan som exempelvis misstror att människan orsakar global uppvärmning och som helhjärtat stöder Trumps försök att stoppa all invandring från muslimska länder.

Säkert är också att en liknande lista över motgångar skulle bli lång, från tunga avhopp i Vita huset till de misslyckade försöken att riva upp Obamas sjukvårdsreform.

Det är möjligt att den utredning om Rysslands eventuella inblandade i valet 2016 som den speciella utredaren Robert Mueller genomför, på allvar kommer att skada president Trump. Kanske han faller innan han suttit fyra år.

Men det är också möjligt att amerikanerna år 2020 väljer om honom. Om ekonomin fortsätter vara stark 2020, om amerikanska företag börjat anställa fler, om antalet illegala invandrare fortsätter att minska så kommer det för många att väga tyngre än de många svarta rubriker och den oreda som plågat Trump 2017.

Och amerikanerna har en vana att välja om sittande presidenter. Minns att de inte har slängt ut någon sedan George Bush förlorade 1992.