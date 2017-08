Sju lastbilar i brand i Tyresö

Det har varit oroligt i Tyresö under natten mot torsdagen.

Polisen fick in larmet sent under onsdagskvällen och kallades till Bollmora i Tyresö.

– Det var vid klockan 01.54, natten mot torsdagen som man ringer och säger att det är ett ungdomsgäng som tänder på saker, säger Kjell Lindgren vid Stockholmspolisen.

Väl på plats kunde polisen konstatera att det rörde sig om sju parkerade lastbilar som satts i brand. Även två personbilar ska ha skadats.

Enligt inringare som larmat polisen om oroligheterna ska det röra sig om ett ungdomsgäng, men polisen har inte gripit några misstänkta.

Polis på plats ska även ha sett hur ungdomarna kastade brinnande föremål från en gångbro. Senare under kvällen kom även larm om skadegörelse på en skola i närheten. Ett tiotal rutor ska ha slagits sönder.

Bränderna är släckta och inga personskador är inrapporterade.

Polisen har gjort en anmälan om skadegörelse och mordbrand.

– Jag hoppas att det är någon som inser det galna i det här och hör av sig med tips till oss, säger Kjell Lindgren.