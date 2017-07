Självmordsbombare attackerade Irakiska ambassaden

Enligt en polistjänsteman är säkerhetsstyrkor på plats och skottlossning är pågående. Isis har enligt The Independent tagit på sig ansvaret för attacken via sin nyhetsbyrå Amaq.

BBC rapporterar att civila evakueras från området. Bilder på sociala medier visar rökpelare som stiger från området.

Bomben ska enligt the Independent ha rört sig om en bilbomb som exploderat utanför ambassaden, sedan försökte beväpnade män ta sig in i byggnaden. Både talibanska och Isis-relaterade grupper har tidigare utfört dåd i området. Hur många som fallit offer är ännu oklart, men en butiksägare säger enligt The Independent att han såg kropparna av två polismän på marken före området spärrades av.

Nyheten kommer en dryg vecka efter att ett 30-tal personer dog i en självmordsattack riktad mot en buss myndighetspersoner. Det är ett i leden av dödligt våld i området, över 1 662 civila har dödats under det första halvåret 2017, rapporterar Reuters.

