Sista bilden på Elise – innan hon försvann

När Elise Dallemagne, 30, hittades död i tät djungel på den thailändska turistön Koh Tao var hennes kropp delvis uppäten av ödlor. Nu släpper polisen en övervakningsbild som tros vara sista gången hon sågs levande. Hon går på en gångväg på ön den 21 april.

En vecka senare hittades den belgiska kvinnan död.

Hittades hängd

Thailändsk polis säger att hon hittats hängd och anger självmord som dödsorsak – något som kvinnans mamma har protesterat kraftigt emot. I stället tror familjen att hon blev mördad.

– Jag tror inte på det som polisen har sagt till oss. Vi fruktar att någon annan är inblandad, säger mamman Michele van Egten till Der Farang.

Så sent som den 17 april pratade mor och dotter med varandra på Skype, skriver Daily Mail. Då lät hon som vanligt och absolut inte deprimerad, enligt mamman.

Och nu tas dödsfallet upp igen av polisen.

Checkade in på hotell i falskt namn

En detalj från utredningen som läckt ut är att Elise Dallemagne under sina sista veckor checkade in på ett hotell – men under annat namn. Det finns en bild som visar att hon strykt över sitt riktiga namn och skrivit dit ett annat efternamn. När hon checkade in på Triple B Hotel ska hon ha frågat efter det billigaste rummet, skriver Daily Mail, och hon vägrade uppge passuppgifter.

När Elise Dallemagne under sina sista veckor checkade in på ett hotell strök hon över sitt riktiga efternamn och skrev i stället in Dupuis. Foto: / © Supapong Chaolan

Elise Dallemagne är inte den enda utländska turist som hittats död på Koh Tao.

Brittiska paret Hannah Witheridge och David Miller mördades där 2014. Den ryska turisten Valentina Novozhyonova, 23, försvann spårlöst från sitt hotell och har aldrig hittats. Brittiske Luke Miller hittades död i en pool, men polisen misstänkte inte brott. Christina Annesley, 23, också från Storbritannien dog på ön, och där var dödsorsaken att hon blandat antibiotika med alkohol – men även i hennes fall har polisen fått kritik.

Franske Dimitri Povse, 29, hittades hängd i sin bungalow. Dödsorsaken fastställdes som självmord, trots att hans händer var bundna bakom hans rygg. Nick Pearson, 25, hittades död i vattnet 2014. Hans föräldrar misstänker mord medan polisen hävdar att han ramlat ner från en klippa och drunknat.

Mamman Elise Dallemagne: "Vi vill bara få veta mer"

Nu hoppas Elise Dallemagnes mamma på fler svar kring dotterns död. Hon påpekar att Elise hade bokat en biljett till Bangkok och inte alls verkade planera för sitt självmord.

– Jag är helt förstörd av det som har hänt. Jag väntar fortfarande på rapporten från obduktionen. Vi vill bara få veta mer, säger hon till Der Farang.

