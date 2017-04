Siffrorna som får Trump att jubla – och rasa

På lördag har det gått hundra dagar.

Hundra dagar är något av en milstolpe för USA:s presidenter och nu är det dags att titta på hur Donald Trump har klarat sina första dryga tre månader i Vita huset.

Inte bra, enligt opinionsundersökningar som kom under söndagen. Inte om man jämför med hur det såg ut för de tidigare kollegerna, under deras första 100 dagar.

69 procent av väljarna godkände Barack Obamas prestation 2009.

Dåliga siffror för Donald Trump

69 procent av väljarna godkände Barack Obamas prestation 2009, enligt en mätning från ABC News/Washington Post.

63 procent tyckte att George W Bush hade gjort ett bra jobb 2001.

För Bill Clinton var siffran 59 procent.

Donald Trump får nu godkänt från 42 procent – medan 53 procent av de amerikanska väljarna misstycker till hans politik de första 100 dagarna. I en mätning från NBC/Wall Street Journal är siffrorna 40 respektive 54 procent.

The two fake news polls released yesterday, ABC & NBC, while containing some very positive info, were totally wrong in General E. Watch! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 april 2017

Det är ett historiskt lågt resultat, skriver amerikanska medier. Enligt ABC News har ingen sittande president haft så dåliga godkännandesiffror sedan 1945.

63 procent tyckte att George W Bush hade gjort ett bra jobb 2001.

Starkt stöd bland egna väljare

Men Donald Trump har inte all anledning att misströsta.

Samtidigt som majoriteten av de tillfrågade amerikanerna inte tycker att han har gjort ett bra nog jobb vid makten har han fortfarande starkt stöd bland sina väljare. Av de som valde Donald Trump till president den 8 november skulle 96 procent rösta på honom igen, enligt ABC News/Washington Posts mätning.

85 procent av Hillary Clintons väljare skulle rösta på henne igen.

Och på Twitter är Donald Trump positiv.

59 procent ansåg att Bill Clinton hade gjort ett bra jobb.

Glada ord på Twitter

"Nya undersökningar ute i dag är väldigt bra med tanke på hur mycket av media som är FEJK och nästan alltid negativt. Jag skulle fortfarande slå Hillary i antalet röster. ABC News/Washington Post (stort fel i valet) sa att nästan alla står fast vid sin röst på mig och att 53 procent sa stark ledare", skriver han.

New polls out today are very good considering that much of the media is FAKE and almost always negative. Would still beat Hillary in ..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 april 2017

...popular vote. ABC News/Washington Post Poll (wrong big on election) said almost all stand by their vote on me & 53% said strong leader. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 april 2017

Det som drar ner den nuvarande presidentens siffror är bland annat hans temperament och omdöme, skriver ABC News. Till exempel tvivlar sex av tio på Trumps ärlighet och trovärdighet.