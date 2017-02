Ivanka Trump jobbar i dag nära sin pappa Donald Trump i Vita huset, men har tidigare gjort en framgångsrik karriär inom näringslivet. Men efter intåget i Washington har det gått tyngre för presidentdotterns affärer.

Förra veckan meddelades det att varuhuskedjan Nordstrom skrotat hennes produkter – och kort därefter försvann hennes smycken från lyxbutiken Neiman Marcus hemsida.

Nordstrom motiverade beslutet med att de sett en minskad försäljning av produkterna. En förklaring som Donald Trump inte verkade ge mycket för.

"Min dotter Ivanka har behandlats så orättvist av Nordstrom", skrev presidenten på Twitter.

Även Donald Trumps rådgivare Kellyanne Conway ryckte ut till Ivanka Trumps försvar. Ett utspel som Vita huset sedan fick medge kan ha varit över gränsen.

Men nu kommer siffror som bekräftar ett riktigt ras av Ivanka Trumps produkter. Försäljningen under det senaste räkenskapsåret rasade med nästan en tredjedel, rapporterar The Wall Street Journal.

Särskilt tydligt var nedgången under veckorna innan presidentvalet. Den andra, tredje och fjärde veckan i oktober var försäljningen hela 70 procent lägre än motsvarande veckor året innan. Presidentvalet hölls 8 november.

Tara Darrow, talesperson för Nordstrom, säger dock att de inte kommer att offentliggöra siffrorna som The Wall Street Journal har tagit del av.

Timmar efter att siffrorna kommit ut fortsatte presidenten att försvara och hylla sin dotter.

"Jag är så stolt över min dotter Ivanka. Att bli så dåligt behandlad av media och fortfarande hålla huvudet så högt, det är verkligen underbart!", skriver han på Twitter.

