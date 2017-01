Siewert Öholm har gått bort, 77 år gammal, efter en lång tids cancersjukdom.

Siewert Öholm var länge en av Sveriges mer kontroversiella journalister och programledare, och ledde bland annat populära allsångsprogrammet "Hela kyrkan sjunger" från 1973 och tio år framåt. Efter det hade Siewert Öholm en omdebatterad karriär som programledare både för "Kvällsöppet", "Nattcafé" och "Svar direkt" i SVT.

Klassika inslaget i "Svar Direkt" Foto: Jörgen Hinder

Inslaget blev en klassiker

Som programledare i "Svar direkt" gjorde Siewert Öholm det inslag som de flesta nog förknippar honom mest med - där han ställde chefredaktören till musiktidningen Okej, Anders Tengner, mot väggen samtidigt som Öholm kritiserade hårdrock som fenomen. Gruppen Wasp stod i centrum för programledarens kritik mot musikgenren.

Senare i livet ångrade Siewert Öholm att han var så hård mot Anders Tengner i programmet. När dokumentären "Siewert och sågklingan" sändes på SVT i november konstaterade Öholm att mycket har förändrats sedan 1984, då programmet sändes.

– Jag skulle nog ha varit ömsintare mot honom 2016 än vad jag var 1984. Mycket har hänt med Anders och med mig, sa Siewert Öholm då.

Anders Tengner: Det är lite märkligt

Anders Tengner minns också det speciella tv-ögonblicket.

– Det var en ren avrättning av mig där i förhörsstolen. Jag hade inte en enda bundsförvant, säger Anders Tengner.

Han menar att det är något som både han och Siewert Öholm alltid kommer minnas för, oavsett vad det åstadkommit i respektive karriär.

– Det är lite märkligt, Siewert har gjort så otroligt mycket tv och annat men han kommer bli ihågkommen för att han stod och skällde ut en 23-årig hårdrockare. Det var någon som sa till mig att det här är min "Smoke on the water", extranumret jag aldrig kommer bli av med. Och så har det varit för Siewert också.

Siewert Öholm drabbades av cancer igen.

Drabbades av cancer igen

Det var i november 2016 som den legendariska programledaren berättade att han återigen drabbats av levercancer, för andra gången på tre år. 2013 behandlades han första gången för cancer i levern, något som han botades från efter strålbehandling.

I början av januari fick Siewert Öholm och hans familj ett positivt resultat från läkarna - hans röntgensvar såg lovande ut.

Men familjens glädje över det bra resultatet varade inte länge, utan Siewert Öholm började snabbt må sämre, och tvingades efter en semesterresa åka in på sjukhus.

– På måndagen fick han åka in till sjukhuset när han inte kunde röra sig själv. Samma kväll fick jag beskedet att det var för sent – 100 procent, full levercancer, berättar hans fru Gitten Bolin Öholm.

Har stöttats av sin fru Gitten

Under sin sjukdomstid har Siewert Öholm stöttats av frun Gitten, men redan innan han blev sjuk är cancer något som varit en del av Öholms liv. Hans första fru, Ann-Britt Öholm, gick bort i bröstcancer 2004, efter att först ha friskförklarats innan hon insjuknade i sjukdomen på nytt. Något som påverkade både Siewert Öholm och hans fyra söner kraftigt.

– Både jag och mina barn hade erfarenhet av hur det är att se på när det inte går att göra mer. Vi har sett att det går att bli friskförklarad och insjukna igen, har han sagt till Expressen.

Siewert Öholms gudstro

Siewert Öholm har varit öppen med sin sjukdom på Facebook, och har flera gånger skrivit till sina följare på det sociala mediet. Han skrev först att han inte skulle vara så aktiv som han varit innan, och under söndagen

"Jag ser att mitt liv håller på att rinna ut. Jag är inte rädd, jag vet vad jag tror på, jag är trygg. Jag tror heller inte att Gud, när vi möts, behöver kommunicera genom Facebook. Tack vänner och följare" skrev han på Facebook.

Siewert Öholm har alltid varit öppen med sin starka gudstro, och in i det sista pratade han om stödet från Gud. Han menade att han gjort upp med Gud att inte dö innan onsdagen - ett "avtal" som också höll.

– Då tycker jag lite naivt att jag och Gud gjorde en deal där om måndagen och tisdagen. Vi fick möjlighet att reda ut allt det här. Sedan kan jag släppa det. Vad Gud vill göra med min onsdag, det får han bestämma sig för. Jag är trygg, sa Siewert Öholm tidigare till Expressen.

Siewert Öholm med frun Gitten. Foto: Lisa Mattisson Exp

Siewert Öholm: Enastående vackra dagar

Vid sin sida under den sista tiden hade Siewert Öholm också haft sina fyra söner, där en av dem är den moderata riksdagsledamoten Oskar Öholm.

– Det har blivit enastående vackra dagar. Jag har fått samtala med varje son för sig. Vi har fått gå igenom from the very beginning until now. Jag känner att vi har både rett ut och kommit fram till och känner tacksamhet. Jag är så tacksam, sa Siewert Öholm till Expressen, kort innan sin död.