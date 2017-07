Sexofredanden anmälda på Storsjöyran

Foto: (C) PELLE T NILSSON / (C) PELLE T NILSSON/STELLA PICTU STELLA PICTURES

Två fall av sexuellt ofredande har anmälts under Storsjöyran i Östersund. Polisen rapporterar också en anmälning om brott mot knivlagen och ett fall av våldsamt motstånd.

De misstänkta brotten inträffade i samband med den norske dj:n Alan Walkers spelning sent under fredagsnatten. Enligt polisen var trycket från publiken stort under konserten och flera personer fick lyftas bort från platsen.

Polisen rapporterar också en anmälning om brott mot knivlagen och ett fall av våldsamt motstånd.

I övrigt beskrivs festivalkvällen som relativt lugn och trevlig.