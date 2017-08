Tidigare översvämningar i Lund. Under helgen väntas svalare och ostadigare väder.

Ett regnområde färdas in från södra och västra Götaland under torsdagen kommer under fredagen att befinna sig över de nordligare delarna av Svealand och södra Norrland. Bakom det regnovädret kommer det att finnas stor risk för fortsatta regnskurar i hela södra Sverige.

– De här skurarna kan komma att växa till sig och bilda lokal åska, säger Johan Groth.

Norrland har drabbats av flera lokala urladdningar med åska under början av veckan. Där ser mängden åska ut att minska de kommande dagarna i och med att åskvädret förflyttar sig bort mot Finland.

– Det är tveksamt om det blir mycket åska här, helt uteslutet är det inte, men i stort sett är det nog bara regnskurar det finns risk för, säger Johan Groth.

Svalare väder under helgen

Det blir blåsigt i södra Sverige hela helgen och lägre temperaturer väntas också. Temperaturen kommer bara att ligga mellan 17 och 20 grader i västra delarna av Götaland och Svealand. Under helgen förväntas det bli både svalare och ostadigare väder.

– Vi har nog sett det mesta av åskan för den här gången, sen kan det mycket väl återkomma om vi får tillbaka varmare luft. Men det ser ut att bli mindre åska under helgen.

"Finns mycket för åskan att ledas över"

Simon Woodward fick ström genom sig när blixten slog ned i huset. Foto: Privat

Efter de senaste dagarnas åska har Expressen rapporterat om fall där människor har drabbats av åskan i eller i anslutning till sina hem. Simon Woodward fick ström genom sig när han plockade upp mobilen.

– Man ska ha full respekt för åska. Vi blir mer och mer elberoende med alla våra apparater. Det finns mycket för åskan att hitta och ledas över. Du kan träffas även när du håller på att dra ur elektriska apparater, säger Johan Groth.