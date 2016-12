Semesterparadiset som blev ett helvete

Den skjutne kvartersbon Manuel Garcia. Runt varannan kropp som kommer in till den lokala begravningsbyrån har mördats. Många andra dör av vanvård på sjukhuset. Foto: Niclas Hammarström

Den skjutne kvartersbon Manuel Garcia. Runt varannan kropp som kommer in till den lokala begravningsbyrån har mördats. Många andra dör av vanvård på sjukhuset. Foto: Niclas Hammarström

Det fläktar friskt i den tropiska värmen på trappavsatsen. Långt nedanför kullarna ser vi det klarblå vattnet i Acapulcos bukt, en av världens djupaste naturliga hamnar. Mellan avenyn la Costera och de kilometerlånga sandstränderna tronar turisthotellen i solglittret. I bukten brukade förr lustjakter med Kennedyfamiljen, Liz Taylor och Clark Gable ligga och guppa.

Det ser rofyllt ut.

Om det inte vore för kvinnorna bakom oss som tittar tomt framåt från sina plaststolar. I händerna har de tallrikar med ris och kyckling, men ingen har någon aptit. Allra minst Marcelina Martinez.

Hennes 38-årige son, trebarnspappan Raúl ligger i en kista omgiven av stearinljus och tyger med änglamotiv. En vit duk döljer skotthålen i bröstet.

Trebarnspappan Raúl blev mördad. Foto: Niclas Hammarström

Systern Maria-Luiza hulkar av gråt när hon böjer sig över broderns likstela ansikte.

– Varför, frågar hon Gud och hela världen.

Efter en stund förklarar en av släktingarna som bjudit in oss till likvakan att vi måste skynda i väg. Det är inte längre säkert för oss att vara kvar. Det är inte heller säkert för familjen. Ryktet att några utlänningar har tagit sig in i det här kvarteret kan få konsekvenser.

I Acapulco betyder konsekvenser blod. Mer blod. Raúls mördare finns där utanför. Vi är på knarkkartellernas mark.

Maria-Luiza sörjer sin mördade bror. Foto: Niclas Hammarström

97 procent av brotten förblir ostraffade

Dagen innan körde mördarna ikapp Raúls blåvita taxi i en biljakt som slutade i hörnet på Hajgatan, calle Tiburón. Raúl dog av skotten liksom hans medpassagerare. Personen i baksätet överlevde trots flera skott i ryggen. Mördarna hade pistoler och automatvapen.

När polisen kommer till platsen efter någon timme så ställer de små genomskinliga plastmuggar på marken för att markera patronhylsorna. Några muggar blåser bort.

Ingen bryr sig egentligen. I Acapulco förblir 97 procent av brotten ostraffade. Och då räknar man bara de anmälda brotten, vilket bara är toppen av isberget. Staden har sedan flera år Mexikos värsta mordstatistik och klassas därmed som en av världens farligaste städer.

Polisen på platsen för mordet. Foto: Niclas Hammarström / NICLAS HAMMARSTRÖM

Grannarna i kvarteret tittar på med korslagda armar när Raúls Hernandez kropp släpas ut ur taxibilen:

– Det kommer aldrig att ta slut. När jag började plugga juridik insåg jag inte vad jag gav mig in på. Nu förstår att jag också kan mördas en dag om jag väljer att bli advokat, säger den 21-åriga studenten Marisol Vega och tittar mot likbilen.

Varje kropp som släpas bort på Acapulcos gator påminner invånarna om att de själva kan stå på tur.

Raúl Hernandez familj var ändå lyckligt lottad, enligt Acapulcomått. Hans familj fick en kropp att begrava.

Skjuten pappa och försvunnen son

I Bellavistakvarteret träffar vi butiksbiträdet Maria Ortiz. Hon hade sett oss på vår första dag i staden när vi stod vid en mordplats mittemot hennes hus.

Det var en scen som andra. En tvåbarnspappa hade fått ett telefonsamtal. Telefonrösten visste exakt var mannen bodde, vad hans fru och två barn hette och var barnens skola låg.

Pappan ville – eller kunde – inte betala de motsvarande 17 000 kronor som telefonrösten krävde. Han sköts i sin bil framför jobbet.

Maria Ortiz vill träffa oss eftersom hon inte litar på de lokala journalisterna. Inte heller på polisen. Hon litar inte ens ens på sin egen son. Han gjorde ingenting när hennes barnbarn, Jésus försvann några dagar tidigare, bortrövad under lunchen, mellan två arbetspass som busschaufför. Beväpnade män stormade in, vräkte ned maten, hotade med pistoler och släpade iväg Jésus och en kollega.

Sedan dess har ingen hört av honom.

Maria letar efter sitt barnbarn. Foto: Niclas Hammarström / NICLAS HAMMARSTRÖM

– De håller bara tyst och är livrädda för att ta sig för något. Men det är mitt barnbarn som försvunnit. Mitt älskade barnbarn är ingen bortsprungen hund, säger den 60-åriga farmodern.

Den rakryggade och modiga kvinnan går ut i Acapulconatten och klistrar upp affischer med en bild på sitt barnbarn.

– Jag hoppas att de som förde bort honom kontaktar mig. Jag vill att de säger var han är, om han är levande eller död så att jag kan få tag på hans kropp, eller delar av den, även om den ligger i en plastsäck någonstans, säger hon.

Maria sätter upp lappar på stan om sitt barnbarn som försvann den 6 ktober. Foto: Niclas Hammarström / NICLAS HAMMARSTRÖM

Hon gråter, men inte i med händerna för ansiktet. Hon låter tårarna rinna med hakan höjd. Ingen ska få skrämma henne, eller hindra henne från att leta efter sin sonson. En sådan attityd gör folk obekväma i Acapulco.

– Inga grannar eller vänner kommer hit och stöttar mig. Tvärtom behandlas jag som pestsmittad, någon som plötsligt har blivit farlig att vara i närheten av, säger hon.

Gängen kryllar i staden

Som många andra menar Maria Ortiz att den krampaktiga rädslan som befolkningen hålls i började sprida sig för tio, tjugo år sedan.

Som turiststad hade Acapulco då redan drabbats hårt av konkurrensen från andra orter som Cancún vid Karibiska sjön. Men framför allt var det då som Mexikos knarkkarteller fått upp ögonen för det lilla paradiset vid Stilla havet. I Guerrero, delstaten där Acapulco ligger, tog produktionen av marijuana, heroin och metamfetamin fart.

Polisen genomför en kontroll i Acapulco och stoppar en man. Foto: Niclas Hammarström / NICLAS HAMMARSTRÖM

Knarkkartellerna från Sinaloa i norr såg möjligheterna i lokal produktion, men också för att använda Acapulcohamnen som knytpunkt för transport av kokain från Colombia vidare mot USA. I takt med att Mexikos regering slog ned mot olika knarkbaroner så splittrades kartellerna i allt mindre och mindre syndikat.

– Det är som en hydra. Vi hugger huvudet av en kartell och genast uppstår två mindre konkurrerande gäng, säger staden Acapulcos polischef Max Sedano när vi träffar honom.

Andra källor hävdar att olika toppolitiker och guvernörer stöttar ”sina” grupper och spelar ut dem mot sina politiska konkurrenters grupper. Även säkerhetsstyrkorna som ska bekämpa brottsligheten är splittrade i en uppsjö av olika grenar mellan stadspolis, federal polis, flottan och armén för att nämna några.

Polisen patrullerar gatorna i Acapulco Foto: Niclas Hammarström / NICLAS HAMMARSTRÖM

Ultravåldet i Mexiko liknar allt mer ett lågintensivt inbördeskrig i en gråzon av politik och kriminalitet.

Mord utförs både som straff, hämnd och som terror. Efter några dagar i Acapulco får vi en natt information om att det ligger ett avhugget huvud på gatan. En arm och ett ben ligger bredvid.

Miljardärerna passar på – och lämnas ifred

Under tiden som blodet rinner på Acapulcos gator köper miljardärer och stora investerare upp fastigheter i staden till låga priser. Många av dem, som bland andra multimiljardären Carlos Slim har köpt, ligger nu i malpåse i väntan på att priserna en dag ska stiga.

– Nu är det verkligen köparens marknad, säger Luisa Gonzales de la Vega och ställer ned sin Luis Vuittonväska vid bordet på terrassen. En butler serverar oss kall lemonad.

Luisa Gonzales de la Vega tar emot oss i en lyxlägenhet som hon köpt av operastjärnan Plácido Domingo. Det är en av många fastighetsinvesteringar som hon har gjort i staden.

Från poolen och från den privata biografens verandafönster är utsikten över bukten bländande. Klassisk musik strömmar från trädgårdens högtalare.

– Jag brukar ordna små mottagningar i biografen. När det är Oscarsgala så tittar vi på den i direktsändning. Sist rullade jag ut en röd matta, bad folk att klä upp sig till gala. Sedan serverades jag kaviar, champagne och små presenter till gästerna. Det var mycket uppskattat, säger Luisa Gonzales de la Vega.

Luisa Gonzales de la Vega bor i chica Las Brisas Guittáron, hon tillhör de rika i staden. Foto: Niclas Hammarström / NICLAS HAMMARSTRÖM

Mexikanskan bor i ett hårdbevakat residens i det chica Las Brisas Guittarón. Beväpnade vakter och tevekameror håller koll vem som kör in på de privata vägarna. Luisa är inte rädd för brottsligheten i Acapulco. Ingen av de kriminella skulle komma på tanken att attackera de riktigt rikas område, menar hon.

– De vågar inte ge sig på oss. De vet att de skulle få problem då. I stället attackerar de fattiga, säger hon.

Residens och privata stränder

Hon berättar entusiastiskt om fyrverkerierna vid nyår, om hur staden betalade Brad Pitt och Angelina Jolie för att komma till Acapulco för att prata väl om staden. Om hur Sylvester Stallone (”en riktigt trevlig familjepappa”) hyrde en av hennes lägenheter. Hon har också stora förväntningar på några nya golfbanor, världens längsta linbana som har börjats bygga över bukten, liksom nya lyxbostäder.

Luisa Gonzales de la Vega liknar Acapulco vid en gammal, nostalgisk person som lever på hoppet om att en dag återvinna sin ungdoms glans. Från hennes terrass kan man med en kikare se ned till stranden där 86-åringen Marco Morlett bor i ett residens intill en privat strand.

Marco började sitt liv med att som fattig pojke simma ut till amerikanska flottfartyg.

– Sjömännen slängde åt oss dollar i vattnet, minns han.

Adolfo Santiago, 83, är ex-playboy och vattenskidlärare Foto: Niclas Hammarström

När han vuxit upp startade han en liten, men blomstrande vattenskidskola. Han fick snabbt världens hela jetset som kunder och festvänner.

– Alla kom till Acapulco på den tiden; Tony Curtis, Frank Sinatra, Liz Taylor, John Wayne, Ava Gardner… Acapulco var vackert då, säger Marco Morlett.

Runt halsen har han en liten amulett som han fick av filmstjärnan Ava Gardner.

– Jag gav henne lektioner i vattenskidåkning. Mitt krav var att hon skulle vara nykter. Hon satt ju och drack hela dagarna och hade blivit rätt tjock. Tack vare mig fick hon tillbaka sina slanka former, säger Marco Morlett.

I den andra änden av paradavenyn la Costera ligger det nästan tomma hotellet Los Flamingos, högst uppe på en klippbrant mot Stilla havet. Här bodde Johnny – Tarzan - Weissmuller ända fram till sin död 1984. Svartvita bilder på olika filmstjärnor från glansens dagar pryder de väggarna med flagnande färg. I huset bredvid som vetter mot havet har nio ungdomar party kring en swimmingpool. Huset ovanför deras är svartfläckat av mögel och vattnet i simbassängen under deras är mörkgrönt.

”Thank you for the sunshine…”, dunkar det ur högtalarna till stoj och skratt. ”Sunny” av Boney M från 1976. Till och med ungdomarnas musikval vibrerar av nostalgi i Acapulco.

I andra delar av staden bor människor i avloppstunnlar

Acapulco är samtidigt en stad där flärd och misär, liv och död, bara är några meter från varandra. I den starkt luktande avloppstunneln under paradavenyn la Costera bor en handfull av stadens mest utblottade knarkare.

– Det här inget liv för ett barn, säger Miguel, 30, och pekar på den fyraåriga flickan, Brisa Guadelupe, som håller en docka i handen.

Miguel, 30 år, mördade åt ett kriminellt gäng i Los Angeles, men blev deporterad. Nu lever han nedknarkad i Acapulcos avloppssystem. Foto: Niclas Hammarström

Hon skuttar omkring halvnaken mellan avfallsvattnet och de loppbitna madrasserna som ligger utslängda i den fuktiga tunneln. Lite längre bort lagar en man mat över öppen eld. Äggskal ligger på marken.

– När det regnar svämmar floden över, förklarar Miguel.

I den andra änden av tunneln ser man stranden och Acapulcos glittrande bukt. Miguel är liksom de flesta andra tunnelinvånarna i bar överkropp och talar ryckigt. Hans ansikte och hals är täckt av tatueringar i typisk Los Angelesstil.

– Jag var med i ett gäng i LA, Primera Flats, men sedan blev jag deporterad, säger Miguel och förklarar innebörden av sina tatueringar: sorg för mördad kamrat, seger för mördad polis...

I dag är varken Miguel eller någon annan i tunneln kapabel till mycket mer än att sniffa och röka allt som de kan komma över. Det är det enda sättet att fly livet i avloppstunneln, menar han.

– När jag sniffar den där skiten så känner jag inte min kropp längre. Men jag får sådana sjuka hallucinationer. Du skulle bli skraj om jag berättade vad jag ser och hör ibland, säger han.

Fyraåriga Brisas mamma Flor sitter och tittar håglöst in i mörkret intill duschen som egentligen är en läckande vattenledning. Hon säger att polisen kommit ned och att de våldtog henne. Hennes berättelse är osammanhängande och präglad av rusdimma. Pojkvännen klappar henne ömt.

Vi får höra att stadens brottslingar ibland kommer ned hit. Sedan försvinner de och polisen haffar i stället någon av knarkarna.

Flor och pojkvännen Ismael är hemlösa och bor under en bro tillsammans med ett tjugotal personer Foto: Niclas Hammarström

”Hälften av mina kunder har mördats”

Är man fattig i Acapulco så dör man i regel antingen längst ned i tunneln eller högst upp på kullarna över staden. Trebarnspappan Herman Garcia blev inte mer än 39 år när han sköts på sin byggarbetsplats högst upp på bergskullen, i Colonía campo de tiro. Efter att mördarna skjutit honom så gick de lös mot kroppen med offrets egen hacka.

Nu har hans familj släpat upp kvarlevorna uppför den leriga stigen till skjulet där hans familj sörjer. Kroppen ligger under en duk på det skraltiga matsalsbordet.

I den mån de har tid att sörja. Offrets fru, Salomé, har mer brådskande saker att uträtta. Det gäller att hitta en läkare som hon kan muta för att skriva ut en falsk dödsattest. Med en sådan kan de begrava pappan utan att han först skickas till bårhuset för obduktion.

På bårhuset kräver tjänstemännen 8000 pesos – 3700 kronor – av familjerna för att lämna tillbaka en kropp. Det skulle de aldrig ha råd med.

Ett par dagar efter att vi lämnat familjen får vi höra att Herman Garcia officiellt dog av andningsproblem och diabetes.

Liliane Salazar är en av stadens billigaste begravningsentreprenörer. Det är ett riskfyllt yrke att begrava de fattiga, just eftersom de ofta har blivit mördade och därmed har ovänner. Skyltfönstret till hennes butik har sex kulhål i rutan. Hon älskar ändå sitt jobb och ser det som ett kall.

– Ungefär hälften av mina kunder har mördats, säger Liliane Salazar. Av de övriga har många dött av vanvård på sjukhuset.

”Har man väl börjat betala så finns det ingen återvändo”

Att leva med mord inpå knuten är en sak. Den totala straffriheten och laglösheten är en annan.

Inne i den lummiga och charmiga innergården i det som hade kunnat vara – och skulle ha blivit – en restaurang i ett sekelskifteshus i Colonía Bellavista står Lizeth och Carmen.

De ser utmattade ut. Framför deras hus har en av grannarna, Manuel Garcia, skjutits ihjäl. En hund tassar runt blodpölen och liket.

– Det är den sjätte på kort tid, säger Carmen. Tillsammans med sin kamrat hade de tänkt öppna en restaurang, men när den första begäran om skyddspengar kom så beslutade de att stänga verksamheten med en gång.

– Har man väl börjat betala så finns det ingen återvändo, säger Lizeth.

Manuel Enrique Garcia Ramirez hittades mördad på gatan. En hund letar sig fram till blodpölen. Foto: Niclas Hammarström

Den som plötsligt slutar betala mördas utan pardon. Jag frågar Carmen om den organiserade brottsligheten använder sig av hot om våld för att köpa fastigheter till underpriser.

– Nej, det gör de aldrig. Däremot så konfiskerar de fastigheter. Beväpnade män stormade in i min brors hus i gryningen och satte vapen mot hans barns huvud. Valet han fick var ”stick eller dö”. Min bror fick inte ens med sig ett fotografi, ingenting, det var bara att lämna hemmet, säger Carmen.

Ingen vi möter i det här kvarteret tror på en ljusare framtid. Tvärtom tror många att Mexiko håller på att bli ett laboratorium för mörk framtid, en värld där demokratin sätts ur spel och samhället allt mer liknar en ond dröm.

Polisen: Medborgargarden kommer ta över

Den mest pessimistiske vi träffar är Orlando Andraca. Han är själv polis och har skjutits både i ben och arm på väg till arbetet. Han har sett en kollega dö och en annan bli förlamad.

– Vet du när det här kommer att sluta? Det kommer att sluta när å ena sidan vanligt folk är helt slut, arbetslösa, panka och utan hopp. Å andra sidan, så kommer det att finnas folk med så mycket pengar att de inte vet hur de ska spendera dem. Men de rika blir till slut också attackerade, kidnappade och mördade. Först den dagen kommer vi att se rika människor – som själva förlorat sina familjer – ge pengar till folk som vågar stå upp för att de ska försvara sig, säger Orlando Andraca.

Han ser en framtid där medborgargarden och privata säkerhetsstyrkor skipar rättvisa. Garden som själva torterar och dödar de brottslingar som de hittar i kvarteret.

– Jag vet att jag är polis och inte borde säga det här, men det är det enda sättet att lösa den här krisen på, suckar polisen.

Den värld som polisen målar upp börjar redan ta form i San Marco, en dryg timmes bilkörning från Acapulco.

Men kanske också ännu närmare, i kvarteret där Maria Ortiz letar efter sitt försvunna barnbarn och där den utpressade tvåbarnspappan sköts i sin bil. Där får vi höra att befolkningen har börjat prata ihop sig om att inleda en klappjakt på kriminella.

– Tanken är att alla ska hålla tyst varje gång någon kriminell mördas av en medborgare, säger en man som vill vara anonym.

Fakta: Så här förs knarket genom polisens vägspärrar mot USA

Mexiko har blivit det främsta transitlandet för narkotika mot USA. Det mesta kommer i konvojer av lastbilar. Fordonen åker rakt genom åtskilliga polisspärrar.

Så här går det till enligt säkerhetsexperten, professor Raúl Benitez-Maaut på universitet i Mexico City, UNAM:

– Smugglarna närmar sig vägspärren vid klockan ett när solen steker som mest eller mellan klockan ett och tre på natten när poliserna är trötta. Det är en konvoj på ett halvdussin fordon.