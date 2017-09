Nu står striden om IS huvudstad Raqqa i Syrien, där USA-stödda kurdiska och arabiska styrkor rycker fram och möts av bilbomber, krypskyttar och gömda minor.

Expressens krigskorrespondent Magda Gad har prisats internationellt för sin rapportering från kriget mot IS i irakiska Mosul.

Magda Gad berättar i ett utdrag från sin dagbok:

Jag har varit innanför den gamla stadsmuren i Raqqa i dag i den gamla stadsdelen som precis befriats från IS, men det finns IS-krypskyttar kvar i gränderna där ökenstoftet yr mellan husskelett som i en apokalyptisk sandstorm. Det jag sett är en fullkomlig förstörelse och ett krig som förs med explosioner.

IS har lagt ut minor som gör att SDF som strider mot IS har svårt att avancera oskyddade med sina kalasjnikovs och de avvaktar nu med att attackera IS i deras fästen i norr.

USA förbereder genom att bomba och beskjuta dem både från F-16-stridsflyg, Apache-helikoptrar och markartilleri.

Flygvapnet surrar i luften hela tiden och sedan smäller det och en tjock rök lägger sig överallt som ett moln av död.

Det är också vad det stinker av i bråten i gränderna. Död. Lik.