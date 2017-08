SAS-plan tvingades vända efter motorfel

Planet SK 997 lyfte från Köpenhamn klockan 20.13 på tisdagskvällen men efter ungefär en timmes färd fick planet vända.

– Det var en för hög temperatur i motor och man har fått åka tillbaka till Köpenhamn för att få tekniskt hjälp, säger Anna Kansell vid pressjouren.

LÄS MER: SAS-flyg till Chicago fick vända – hade fel på ena motorn

På planet fanns 231 passagerare.

Passagerarna ombokas på andra flygplan efter haveriet

Planet kommer inte kunna flygas vidare med under natten under passagerarna på planet kommer i stället ombokas till andra flygplan under onsdagen.

– Säkerheten är viktigast, det är av den anledningen vi har vänt. Vi beklagar vad det innebär för våra passagerare, säger Anna Kansell.

Bara för ett par dagar sedan drabbades ett annat SAS-plan av ett radarproblem efter att det lyft från Arlanda och var på väg till Hong Kong och tvingades vända.

LÄS MER: Trasig väderradar stoppade SAS-plan

– Det är ytterst ovanligt att sådant här händer. Det är två skilda fel. Tekniska fel kan uppstå. Det här är ett motorfel, då var det på radarn, säger Anna Kansell.

– Flyget flyger som det ska. Men vi valde att gå till Köpenhamn, där har vi vår tekniska bas och de är lämpade att laga den här typen av fel. Vi sätter säkerheten först, fortsätter hon.