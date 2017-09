Vilka är sanktionerna mot Nordkorea?

12 september: De nya sanktionerna mot Nordkorea betyder att 90 procent av importinkomsterna kommer att förbjudas.

Nordkorea stoppas från att importera naturgas. Det är dessutom förbjudet för landet att exportera textilier och det är förbjudet för andra länder att utfärda arbetstillstånd för nordkoreanska arbetare, vilket har varit ett sätt för Nordkorea att få in utländsk, främst kinesisk, valuta. En av de stora exportintäkterna för Nordkorea har tidigare varit kläder: rockar, kostymer, dräkter och t-tröjor.

Nordkorea får ett tak på importen av råolja. Landet får inte importera mer än två miljoner fat raffinerad olja per år.

Under 2016 exporterade Nordkorea textilier för motsvarande 6 miljarder kronor, vilket var en fjärdedel av landets totala export.

USA ville ha hårdare sanktioner, men fick ge sig på flera punkter för att Ryssland eller Kina inte skulle lämna in sina veton och stoppa alla sanktioner.

Vilka sanktioner stoppades av Ryssland och Kina?

USA ville frysa alla Kim Jong-Uns, och fyra andra toppolitikers tillgångar. USA ville också genomföra reseförbud för dessa. Dessutom ville USA frysa det statliga flygbolaget Air Koryos tillgångar.

Vilka sanktioner har FN:s säkerhetsråd tidigare fattat mot Nordkorea?

Sedan 2006 har FN:s säkerhetsråd fattat sju resolutioner om sanktioner mot Nordkorea, samtliga knutna till landets kärnvapenprogram.

Resolution 1718 från 2006: Nordkorea förbjuds att importera och exportera viss krigsmateriel som stridsvagnar, stridsflyg och attackhelikoptrar. Nordkorea förbjuds importera lyxvaror. Nordkoreaner inblandade i atombomsprogrammet får reseförbud.

Resolution 1874 från 2009: Ytterligare sanktioner mot landets handel och ekonomi. FN-länder får rätten att undersöka last till och från Nordkorea, samt att förstöra materiel som kan knytas till landets kärnvapenprogram. Bidrag eller lån till kärnvapenprogrammet förbjuds. All vapenexport från Nordkorea stoppas, all vapenimport förbjuds, förutom små och lätta vapen.

Resolution 2087 och resolution 2094 från 2013: Efter det tredje kärnvapentestet fördömer FN Nordkorea.

Resolution 2270 från 2 mars 2016: Nordkorea förbjuds exportera guld, vanadin, titan och andra sällsynta metaller. Även stopp för export av kol och järn, med undantag av handel för befolkningens överlevnad.

Resolution 2321 från 2016: Begränsning av kolexporten. Nu förbjuds Nordkorea även att exportera koppar, nickel, zink och silver.

Resolution 2371 från 5 augusti 2017: Nordkorea förbjuds all export av kol, järn, bly och skaldjur. Nya restriktioner läggs på Nordkoreas utrikeshandel. Antalet nordkoreaner som arbetar utomlands får inte öka från 2017 års nivå. Med sanktionerna skulle Nordkorea förlora intäkter för 8 miljarder kronor årligen.

Vilka andra sanktioner har Nordkorea?

USA, Sydkorea, Japan och EU har dessutom fler sanktioner mot Nordkorea.

Efter 1 september 2017 är det förbjudet för amerikanska medborgare att besöka Nordkorea.

Efter 2010 är det förbjudet för nordkoreanska fartyg att vistas på Sydkoreas territorier.

2016 förbjöd Japan nordkoreaner att besöka landet. Nordkoreanska fartyg, eller fartyg som besökt Nordkorea stoppas från att lägga an japanska hamnar.

Efter 2006 har EU lagt embargo på vapen och krigsmateriel till Nordkorea. Det är förbjudet att sälja flyg- och raketbränsle till landet. Handeln med guld, ädla metaller och diamanter med Nordkoreas regering stoppas. Begränsad handel och inget stöd åt företag som handlar med Nordkorea, samt inreseförbud för vissa Nordkoreanska medborgare gäller också.

Hur många länder i FN följer sanktionerna mot Nordkorea?

En FN-genomgång i februari 2017 visade att 116 av FN:s 193 medlemsländer inte redogjort hur sanktionerna tillämpats. Kina var dock ett av minoriteten av länder som redovisat hur de följer FN:s regler.

Vilka länder har Nordkorea handel med?

Nordkoreas största handelspartner är Kina. 2015 kom 83 procent av Nordkoreas import från, och 85 procent av export till, Kina. I reda pengar importerar Kina för 18 miljarder kronor och exporterar för 28 miljarder, skriver Sky News.

Indien är andra största handelspartnern. 3,5 procent av exporten (775 miljoner) från Nordkorea och 3,1 av procenten (775 miljoner) av importen är från Indien. Nordkorea köper silver och säljer skulpturer.

Pakistan är 3:a. Nordkorea exporterar för 344 miljoner kronor i kemi, råmaterial och mat.

Thailand köper metaller för 590 miljoner kronor årligen (2015). Filippinerna exporterar elektronik för 425 miljoner. Ryssland hävdar att de inte exporterar speciellt mycket olja till Nordkorea. Andra hävdar att exporten är värd drygt 600 miljoner årligen.

Andra länder som köper varor av Nordkorea är Burkina Faso (olja), Saudiarabien (el-varor), Chile (metaller), Brasilien (el), Turkiet (olja) and Hong Kong (guld).

Ytterligare länder som säljer till Nordkorea är Singapore (tobak och papper), Mexiko (olja), Ukraina (flygteknik), Peru (koppar), Tyskland (medicinsk utrustning och mat), Schweiz (mjölk) and Senegal (fisk).

Vad händer om ett land struntar i att följa sanktionerna mot Nordkorea?

Ett land som bryter mot en resolution i FN:s säkerhetsråd kan själv drabbas av en resolution och eventuellt sanktioner. Detta är dock inte speciellt vanligt förekommande.

Hur får Nordkorea in allt från lyxbilar till vapendelar?

Smuggling och avancerad handel med mellanhänder.

Hur bestäms en sanktion mot ett land?

När ett land bryter mot internationell lag kan FN:s säkerhetsråd svara på flera olika sätt. FN kan exempelvis skicka trupper eller införa sanktioner mot landet.

Sanktionerna är obligatoriska för FN:s medlemsländer att följa och syftet är att få landet som utsätts för dem att följa internationella lagar.

För att en sanktion ska gå igenom krävs majoritet av de 15 länderna i säkerhetsrådet, samt att de fem permanenta medlemmarna inte lägger in sitt veto.