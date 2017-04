Säkerhetsobservatör har dödats i Ukraina

En medarbetare ur OSSE har dödats i östra Ukraina enligt AFP. Händelsen ska ha inträffat när patrullen körde på en mina i närheten av Luhansk.

Ytterligare en person ska ha skadats i samband med händelsen. OSSE bekräftar det inträffade på Twitter.

We can confirm that an #OSCE patrol has been involve in a serious security incident in the Luhansk region. (1/2) — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 23 april 2017

"Ansvariga ska ställas till svars"

Österrikes utrikesminister, Sebastian Kurz, twittrar om händelsen och uttrycker sina kondoleanser till de drabbades anhöriga. Kurz menar att en utredning av händelsen måste tillsättas och att de som bär ansvaret för attacken ska ställas till svars.

Tragic news from #Ukraine: SMM patrol drove on mine. One #OSCE patrol member killed, one injured 1/3 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 23 april 2017

Heartfelt condolences to family of victim+SMM team. Death of colleague is a shock to whole #OSCE. Hope injured monitor will recover soon.2/3 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 23 april 2017

Just spoke to @OSCE_SMM Amb Apakan: Need thorough investigation; those responsible will be held accountable 3/3 — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 23 april 2017

Det var OSSE:s särskilda övervakningsgrupp som körde på minan. OSSE (OSCE på engelska), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, är en internationell organisation som arbetar med varningar, konflikthantering och riskhantering i Europa.