– Titta vad som hände i går kväll i Sverige. Sverige? Vem hade kunnat tro det? De tog in en massa människor, och fick fler problem än de trodde var möjligt, sa Donald Trump under ett kampanjmöte i lördags. Det var många som undrade vad den amerikanska presidenten egentligen menade med Sverige-kritiken. På Twitter skojar nu Svenska och utländska kändisar om uttalandet som förvirrat framför allt Sverige – men också USA och andra länder.

Den före detta utrikesministern Carl Bildt undrade högt på Twitter:

”Sverige? Terrorattack? Vad har han rökt? Det finns så många frågor”, skriver han.

Sweden? Terror attack? What has he been smoking? Questions abound. https://t.co/XWgw8Fz7tj