Så mycket stämde i Donald Trumps tal

Donald Trump vill göra USA storslaget igen – men hur mycket av hans tal stämde egentligen? Foto: Jae C. Hong / AP TT NYHETSBYRÅN

Efter att Donald Trump svurits in som president höll han ett tal där flera bekanta påståenden från valkampanjen återkom. Påståendena har faktakollats, med blandad framgång för den nye presidenten, rapporterar Factcheck.org, som drivs av Annenberg Public Policy Center på University of Pennsylvania

Våldsbrotten

Trump målade upp USA som ett land där brottsligheten har slagit rot och tagit sitt grepp. Men de anmälda våldsbrotten är nere på under hälften av toppnivån som uppmättes 1991. Vad Trump däremot har rätt i är siffrorna har ökat i det korta loppet. Från 2014 till 2015 ökade våldsbrotten med 3,9 procent. Antalet mord och dråp ökade med 10,8 procent.

Ta jobben tillbaka

Trump lovade att föra jobben tillbaka till USA. Antalet industrijobb har visat en nedåtgående trend i flera decennier, men Trump tillträder i ett land där ekonomin går framåt och jobben har blivit fler i 75 raka månader, vilket är ett rekord. Arbetslösheten i landet ligger med god marginal under den nivå som den historiskt har legat på.

Färre ska gå på bidrag

Trump lovade att färre ska få bidrag medan fler kommer i arbete. Men antalet bidragstagare har minskat under president Obamas mandatperioder, och de har sjunkit ordentligt sedan Bill Clinton skärpte lagstiftningen 1996.

Säkra gränsen mot Mexiko

Trump lovade att säkra gränsen mot Mexiko och har tidigare talat om att bygga en mur. Under Bush-eran gick antalet gränsvakter upp från 9 821 till 20 119. Under Obamas tid har antalet vakter både ökat och minskat, i dag är siffran 19 828. Antalet personer som omhändertagits i samband med att de försökt att ta sig in i USA på illegal väg har minskat till en fjärdedel av toppnoteringen som skedde för över ett decennium sedan.