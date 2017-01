Under helgen flög en miljon människor till USA.

På tisdagskvällen höll USA:s nytillträdde inrikessäkerhetsminister John Kelly en presskonferens med anledning av det inreseförbud för människor från sju länder som Donald Trump undertecknade i fredags.

– Detta är inget inreseförbud, det är en tillfällig paus som tillåter oss att bättre utvärdera det rådande flykting- och visumsystemet, sa John Kelly.

– Under de kommande 30 dagarna kommer vi att analysera och utvärdera styrkorna och svagheterna i vårt rådande immigrationssystem, som är det mest generösa i världen. Vi kommer sedan att ge våra internationella partners 60 dagar att möta våra krav på inrikessäkerhet.

721 stoppades första helgen

Från att presidentordern trädde i kraft i fredags har Vita huset fram till på måndagen angett siffran 109 som det antal människor som stoppats från att resa in i USA. Nu har den siffran reviderats till ett betydligt högre antal.

Under de första 72 timmarna reste en miljon människor in i USA via flyg. Av dem var 500 000 icke-amerikanska medborgare. Av dem nekades 721 människor att stiga ombord på sitt plan, trots att de hade visum.

Under samma tidpunkt utfärdades undantag för 1 060 personer som redan innan bor i USA permanent, samt ytterligare undantag för 75 människor med visum.

"Inget muslimförbud"

Samtliga sju länder - Iran, Irak, Sudan, Jemen, Libyen, Somalia och Syrien - har en muslimsk majoritetsbefolkning och kritiker har dömt ut Trumps presidentorder som ett "muslimförbud". Den synen delar inte John Kelly.

– Detta är inte ett förbud mot muslimer. Inrikessäkerhetsapparatens uppdrag är att slå vakt om det amerikanska folket, vårt land och våra värderingar. Religionsfrihet är en av de mest fundamentala och uppskattade värderingarna.

Trump har talat om "extrem utvärdering" av människor som söker sig till USA. Under presskonferensen angav John Kelly granskning av internethistorik, telefonhistorik samt aktivitet på sociala medier som exempel på hur detta skulle kunna gå till.

Efter presidentordern har flera högt uppsatta republikaner varit kritiska mot Trumps snabba agerande, där han inte tog upp frågan med kongressen innan han undertecknade resereglerna. Däremot har Trump fått starkt stöd av Paul Ryan, kongressens talman.

Efter att staten Washington under måndagen meddelade att man kommer att försöka blocka Trumps presidentorder via domstol, så har man fått stöd från företagsjättarna Amazon och Expedia. Även Ikea har under dagen sagt att utvecklingen man nu ser är "oroande" och möbeljätten erbjuder alla sina anställda fri juridisk rådgivning.