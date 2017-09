Så lever Nordkoreas diktator Kim Jong-Un ett liv i lyx

Foto: ASSOCIATED PRESS

Landet har flera uppmärksammade lagar – bland annat en gällande klippning. De här frisyrerna kan män välja mellan i Nordkorea. Dessa, och endast dessa. Foto: ASSOCIATED PRESS

Nordkorea har precis genomfört sitt sjätte kärnvapenprov, en vätebomb som detonerade och sände hotsignaler över hela världen.

Omvärlden undrar nu vad Nordkoreas diktator kan göra härnäst.

För att komma Kim Jong-Un närmare räcker det att se vad som händer i landet och hur befolkningen lever.

2013 införde Kim Jong-Un en av världens mest underliga lagar. Han bestämde så att det bara ska tillåtas 28 olika frisyrer i landet, tio för män, 18 för kvinnor.

Det finns två huvudregler för frisyrerna. Att ha kort stubbat hår för män är helt förbjudet, men håret på en man får inte vara längre än 5 centimeter, skriver Time magazine. Äldre män kan ha 7 centimeter långa hårtestar.

Här är frisyrerna som är godkända för män att ha. Foto: NG HAN GUAN / AP

Arbetarna på en silkesfabrik. Lägg märke till frisyrerna. De har alla en av de 18 godkända för kvinnor. Foto: exploredprk.com/

Det här gäller när nordkoreaner ska klippa sig

För kvinnor gäller det att klippa håret kortare efter bröllopet. En gift kvinna ska inte ha längre hår än en ogift.

Den som funderar på att färga håret eller lägga slingor kan glömma det direkt.

Det finns dock inga uppgifter om att någon dömts för att ha haft fel frisyr. Men med tanke på att den amerikanske studenten Otto Warmbier dömdes till 15 års straffarbete för att ha försökt smuggla hem en propagandaaffisch till USA, så är det få som ens skulle fundera på att ifrågasätta diktatorns modeförslag.

Män med likartade frisyrer gör anteckningar på revolutionsmuseet. Foto: exploredprk.com

Under förra regimen, under pappa Kim Jong-Il, gällde andra frisyrregler. Daily Mail berättar att Nordkoreansk tv sände en tv-serie i fem delar under 2005, då det visades för folket hur man skulle sköta sitt hår och ha en frisyr som passade med den vedertagna socialistiska livsstilen.

Diktatorn Kim Jong-Un bestämmer sina egna regler

För Kim Jong-Un och hans familj gäller dock andra regler. Diktatorn gör lite som han vill. Förutom att Kim Jong-Un har en frisyr som tycks upphäva tyngdlagen har han alltid glasögon som starkt påminner om glasögonmodet i väst. Dessutom har han alltid en mycket stor och dyr klocka på handleden.

Kim Jong-Un har en frisyr som inte finns inte på listan över godkända klippningar. Foto: WONG MAYE-E / AP TT NYHETSBYRÅN

Så lever Kim Jong-Un

Hälften av Nordkoreas befolkning lever i otrolig fattigdom. Under svältkatastrofen under 90-talet dog mellan 600 000 och 2 miljoner nordkoreaner.

Samtidigt levde den styrande familjen i otrolig lyx. Kim Jong-Un räknas i dag bland de rikaste i världen, med en förmögenhet på runt 40 miljarder kronor.

Vad gör då diktatorn med sina pengar? MSN News har gått igenom det vi vet diktatorn lägger andras surt förvärvade pengar på:

Han lägger hisnande 240 miljoner kronor årligen på importerad sprit. Favoriterna är whisky och konjak, men bara de finaste sorterna. Bland champagnen föredrar han Louis Roederers Cristal, som på Systembolaget kostar 1 650 kronor flaskan.

Cristal. Fint ska det vara för Kim Jong-Un. Foto: SVEN LINDWALL

Maten importeras, det finns ju inget att äta i Nordkorea, fläsket är från Danmark, caviar från Iran, biffarna från Kobe i Japan.

Kim Jong-Un ses ofta med en cigarett i handen. Det är inte de lokala märkena, utan Yves Saint Laurent, för 350 kronor paketet. För att roa sig har han byggt en skidresort för 300 miljoner, han har en yacht på 200 fot som basketstjärnan Dennis Rodman beskrev som ett mellanting mellan en färja och en Disneybåt. Pris? 65 miljoner kronor.

När Kim Jong-Un skulle köpa något fint åt sin fru Ri Sol-jun hittade han en handväska från Christian Dior för fyndpriset 12 000 kronor, skriver Daily Mail, vilket är vad den genomsnittlige nordkoreanen tjänar på ett år.

Tycker Kim Jong-Un att de tre statliga tv-kanalerna blir allt för tråkiga har han en samling på 20 000 filmer på dvd att välja mellan. Då kan han se den nordkoreanska monsterfilmen "Pulgasari" som tvångsregisserats av Shin Sang-ok, en man de kidnappade och fördes mot sin vilja till Nordkorea, som också BBC skrivit om.

Shin Sang-ok till höger. Han kidnappades för att göra film i Nordkorea. Foto: / OKÄND

Men nej, det ska helst vara filmer som "Rambo", "Godzilla" eller "Fredagen den 13:e".

Diktatorn behöver inte titta på filmen på nordkoreansk tv, han har i stället byggt en egen lyxbiograf där han kan bjuda in sina 1000 närmaste vänner för att kolla film.

För att godkännas som lärare i Nordkorea var man först förr tvungen att lära sig spela dragspel. Foto: exploredprk.com

Man kan inte säga att Kim Jong-Un är snål mot sina vänner. Han har lagt runt 100 miljoner kronor på att köpa lyxiga Mercedesbilar åt sina 160 närmaste militära kolleger.

Själv har han en flotta på över 100 bilar. Det är ju inga köer på Nordkoreas vägar, eftersom det krävs speciella tillstånd att äga och köra bil i landet.

Skulle han tröttna på sina bilar kan han ju alltid ta sitt privata jetplan som döpts till "Air Force Un". Och planet är aldrig långt borta. Han har nämligen byggt landningsbanor i anslutning till sina många palats.

En pianofabrik i Nordkorea. Kim Jong-Un älskar sina flyglar. Han har över 30 stycken. Foto: exploredprk.com

Dennis Rodman har besökt landet ofta. Och det finns en anledning, Kim Jong-Un är förälskad i basket. Men han tyckte att reglerna var trista så han skrev om dem. I Nordkorea är till exempel ett spelmål under matchens sista tre sekunder eller tre minuter, uppgifterna går isär, värt åtta poäng, i stället för två.