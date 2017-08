Så hedrar städerna offren i terrordådet i Barcelona

Det var vid femtiden på torsdagseftermiddagen som den vita skåpbilen körde in i gående längst den populära turistgatan Las Ramblas i Barcelona.

Två män greps misstänkta för attacken, men enligt spanska medier är föraren till skåpbilen fortsatt på fri fot.

Tidigt på fredagsmorgonen varnade polisen för ytterligare en terrorattack i turiststaden Cambrils, söder om Barcelona. Kort därpå hade fem misstänkta terrorister skjutits ihjäl.

Katalonska myndigheter bekräftar att händelserna är sammankopplade, skriver AP.

Flera städer hedrar offren i Barcelona

Vid elvatiden på torsdagskvällen meddelade man att Eiffeltornet i Paris skulle släckas ned för att hedra offren i Barcelona. Flera städer runtom i världen följde sedan detta exempel.

Även Globen i Stockholm kommer att tändas senare i kväll, meddelar Daniel Stålbo, pressansvarig på Stockholm Live i ett mejl till Expressen.

I kanadensiska Toronto låter man stadsskylten lysa i de spanska färgerna gult och rött.

Även i israeliska Tel Aviv har man låtit fönsterrutorna i stadshuset bilda en flagga i rött och gult.

Ska hålla en tyst minut i Barcelona

Andrew Cuomo, guvernör i New York, skriver att tornspiran på skyskrapan World Trade Center One kommer att lysa i rött och gult. Även Empire State Building lös i de spanska färgerna under kvällen.

I den amerikanska delstaten Texas har guvernören hängt en spansk flagga utanför sin bostad för att hedra offren i Barcelona.

I Barcelona ska man vid lunchtid på fredagen hålla en tyst minut vid Plaza de Catalunya, som ligger i närheten av paradgatan La Rambla där terrorattacken inträffade.