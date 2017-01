Goran Kotaran blev ökänd som OG:s mordmaskin i början av 00-talet och han dömdes för två mord under 2002 - varav ett sågs som ett led i kriget mellan OG och Bandidostrogna X-team. Kotaran dömdes till rättspsykiatrisk vård och utvisning. I början av 2005 ansåg myndigheterna att han kunde utvisas och han skickades till Bosnien. Men i stället för fortsatt vård eller straff släpptes han fri - och dömdes för två nya mord till 16 års fängelse.

2008 träffade Expressen Kotaran inne på fängelset i bosniska Foca. Där visade han hur han brutit nacken av några av sina offer.

– Det är klart att du hör när nacken går av, sade Kotaran då.

Kotaran förekom också i utredningen mot spelkungen Rade Kotur, efter att Kotaran under en tid arbetat för spelkungens bolag, men åklagaren lyckades inte få honom att vittna.

På senare år har Kotaran också blivit omskriven i pressen nere på Balkan där han fått öknamnen "Balkans Hannibal Lecter" och "Monstret från Dubice". Dubice är den bosniska by som Kotaran kommer ifrån.

Expressen har sökt Kotaran via en släkting och via kriminalvården i Bosnien, utan resultat.