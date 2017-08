Anna Kinberg Batra avgick under fredagen. Bilden är tagen vid ett tidigare tillfälle. Foto: LISA MATTISSON

Men i takt med att det politiska läget blev kärvare försvann väljarna till C och SD och hennes stjärna dalade.

Tonerna av "Something new" av Axwell och Ingrosso ljöd genom högtalarna i Quality hotel i Solna 10 januari 2015 samtidigt som Anna Kinberg Batra klev upp på scenen.

Minuten innan hade deltagarna på Moderatstämman skanderat ett tydligt "Ja!" när ordförande Catharina Elmsäter-Svärd föreslog henne som ny partiledare.

Anna Kinberg Batra väljs till ny partiledare. Foto: SVEN LINDWALL

Förhoppningarna var höga på att den nya M-ledaren skulle få ny fart på Moderaterna, hålla samman Alliansen och att de tillsammans skulle ta tillbaka regeringsmakten i riksdagsvalet 2018.

– Vi behöver utveckla bättre svar på väljarnas frågor och hitta svar på Sveriges utmaningar i framtiden, säger Anna Linberg Batra i sitt installationstal.

Uttalandet beskrivs som det dummaste hon sagt

Vägen dit hade varit lång. Hon gick med i Moderaternas ungdomsförbund redan som 13-åring. På 1990-talet handplockades Anna Kinberg Batra till M-feministen Birgitta Wistrands särskilda mentorsprogram.

Anna Kinberg Batra: "Stockholmare är smartare än lantisar"

Några år senare utmärkte hon sig med det nu beryktade uttalandet "Stockholmare är smartare än lantisar", ett uttalande hon senare beskrivit som det dummaste hon sagt offentligt och i den efterföljande personvalskampanjen för att komma in i riksdagen misslyckas hon. Dumt, men inte något större hinder i karriären.

Fredrik Reinfeldt utsåg Anna Kinberg Batra till ny gruppledare i riksdagen 2010. Foto: JOHAN JEPPSSON

Hon fortsätter arbeta politiskt och när Fredrik Reinfeldt blir statsminister 2006 gör Anna Kinberg Batra snabb karriär inom partiet.

Han utser henne till ny gruppledare i riksdagen 2010, en prestigefull post som många av partiets tidigare partiledare haft . Hon blir även ordförande i det mäktiga finansutskottet och hon börjar allt mer ses som Moderaternas kronprinsessa att ta över efter Fredrik Reinfeldt.

Blir riksdagens mest populära partiledare

När det står klart efter valet 2014 att partiet måste välja ny ledare är hon en av favoriterna, och rivalerna Catharina Elmsäter-Svärd och Ulf Kristersson drar sig snart ur striden.

Moderaterna ute i landet glömmer snart sin tidigare avoghet mot Anna Kinberg Batra efter hennes infamösa uttalande om lantisar och hon blir snabbt populär hos väljarna.

Rivalerna drar sig snart ur striden

För bara ett drygt år sedan, i maj 2016, gör hon succé i Novus förtroendemätning. I undersökningen svarar 34 procent att de har mycket eller ganska stort förtroende för moderatledaren – vilket gör Anna Kinberg Batra till riksdagens mest populära partiledare.

"Väljarna märker att Anna Kinberg Batra vill bygga Sverige starkare", säger Tomas Tobé. Foto: ANNA-KARIN NILSSON

– Glädjande, väljarna märker att Anna Kinberg Batra vill bygga Sverige starkare med fler enkla jobb för bättre integration, utökad undervisning i skolan, 2 000 ytterligare poliser och en tillfällig flyktingpaus, säger Tomas Tobé, Moderaternas dåvarande partisekreterare, till Expressen.

Samtidigt har partiet kort innan fått rekordsiffror i Demoskops aprilmätning, där de är största parti med ett väljarstöd på 28,8 procent.

Anna Kinberg Batra närmar sig Sverigedemokraterna

Men vinden vände snabbt.

Fyra månader senare i september 2016 har Moderaterna tappat fem procentenheter, medan framför allt Sverigedemokraterna växer. Inom M pågår en intensiv diskussion om hur man ska förhålla sig till SD – och i januari meddelar Anna Kinberg Batra slutligen att partiet är villiga att diskutera med SD.

Beskedet kritiseras från många håll och i nästa Demoskopundersökning i mars 2017 rasar Moderaterna till rekordlåga 16,6 procentenheter, samtidigt som SD blir näst största parti.

Anna Kinberg Batra och Jimmie Åkesson under en partiledardebatt. Foto: FREDRIK SANDBERG/TT

Anna Kinberg Batra ifrågasätts allt mer som partiledare. Hon har dock kämpat i uppförsbacke redan från start.

Kritiserar partiet offentligt

Decemberöverenskommelsen - som hon och övriga alliansledare slöt med regeringen redan innan hon tillträtt formellt som ny M-ledare - var inte populär inom delar av partiet och före detta M-toppar kritiserade partiet offentligt för att vika ner sig för Stefan Löfven.

Jag har en känsla av att hon vill så lite som möjligt

Redan samma dag som Kinberg Batra valdes på M-stämman i Solna ifrågasattes hon av personer inom partiet.

– Jag har en känsla att hon vill så lite som möjligt, speciellt efter decemberöverenskommelsen, sa en initierad källa inom Moderaterna till Expressen.

Kraven på att byta partiledare växte sig allt starkare. Foto: LISA MATTISSON

Det var Fredrik Reinfeldts öppna inställning i migrations- och integrationsfrågan som pekades ut som ett problem för Anna Kinberg Batra.

Efter SD-utspelet i januari har Moderaterna fått fortsatt låga siffror och kraven på att byta partiledare innan riksdagsvalet växte sig allt starkare.

"Just nu är Anna på fel plats"

Flera kuppmakare försökte få bort Anna Kinberg Batra redan i maj, då Östergötlands länsförbundsordförande Christian Gustavsson offentligt krävde hennes avgång.

– Man kan vara en fantastiskt bra människa och en skicklig politiker, men man kan ändå vara på fel plats. Just nu är Anna på fel plats, sa han till Corren.se.

Anna Kinberg Batra fick en andra chans. Foto: LISA MATTISSON

Myteriet kvävdes i sin linda och Anna Kinberg Batra fick en andra chans, framför allt eftersom det inte fanns någon tydlig ersättare och att majoriteten inom partiet inte ville starta valrörelsen med att välja ny partiledare.

Men det hjälpte inte.

Ett efter ett ansluter sig till motståndarna

När det politiska året drog i gång efter sommaren fortsatte Anna Kinberg Batras motståndare inom partiet att driva kraven på hennes avgång, och ett efter ett anslöt sig till slut hälften av de moderata länsförbunden.

Jag tror inte att väljarna blir särskilt imponerade av oss just nu

Strax före klockan 10 fredagen 25 augusti meddelade Anna Kinberg Batra att hon vill lämna uppdraget som partiledare.

– Många moderater ägnar sig just nu åt självskadebeteende. Som i stället för att ägna sig åt politik bara talar illa och varandra. Jag tål kritik, det är mitt jobb. Men jag tror inte att väljarna blir särskilt imponerade av oss just nu. Jag är inte nöjd med läget där vi är nu, det tror jag ingen moderat är. Eftersom partiledaren är ytterst ansvarig är jag självklart inte nöjd med hur jag har löst uppgiften hittills, sa hon under den extrainsatta presskonferensen.

En enastående politisk karriär tog slut på fredagsmorgonen den 25 augusti 2017. Eller?