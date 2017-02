Så firade kändisarna alla hjärtans dag 2017

Men för all del, man kan även ta en snippkaka (!) hos RFSU, klättra upp på en alptopp eller bara sitta still och tänka på nära och kära.

Hoppas ni haft en fin alla hjärtans dag. Nu går jag hem till mitt hjärta - Ulla. Ett inlägg delat av Stefan Löfven (@stefanlofven) Feb 14, 2017 kl. 8:13 PST

Stefan Löfven hastade hem från jobbet på Rosenbad för att uppvakta sin kära med blommor.

"Hoppas ni alla haft en fin alla hjärtans dag. Nu går jag hem till mitt hjärta - Ulla", skriver statsministern.

Firar alla-hjärtans-dag med att äta Snipp-cupcake (både snygga och goda) ❤ Ett inlägg delat av Veronica Palm (@palmveronica) Feb 14, 2017 kl. 7:43 PST

S-politikern Veronica Palm besökte RFSU som uppmärksammade all hjärtans dag med speciella bakverk.

"Firar alla hjärtans dag med att äta Snipp-cupkake (både snygga och goda)", skriver hon.

Idag är alla hjärtans dag!! Och ljuset har kommit tillbaka till oss här i Norden! Jag önskar ljus och omtanke till alla. Ett inlägg delat av Malena Ernman (@malena_ernman) Feb 14, 2017 kl. 1:03 PST

Sångerskan Malena Ernman fann tid för en solig stund med en kopp kaffe och noterar tacksamt att ljuset kommit tillbaka till oss här i Norden.

#happyvalentinesday önskar jag och @peranderssonoffical #bookofmormonsverige Ett inlägg delat av Linus Wahlgren (@linuswahlgren) Feb 14, 2017 kl. 3:29 PST

Radarparet Linus Wahlgren och Per Andersson, båda i musikalen "The book of mormon" skickar en rar bildhälsning på alla hjärtans dag.

Skådisen Brigitte Söndergaard plockade fram sina speciella alla hjärtans-glasögon.

Ett inlägg delat av Penny Parnevik (@parnevikpenny) Feb 14, 2017 kl. 7:32 PST

I USA firas dagen med ballonger och blommor, vilket Penny Parnevik glatt förevisar.

Ett inlägg delat av Camilla (@camilla.kvartoft) Feb 14, 2017 kl. 4:26 PST

Veckans brott-redaktionen på SVT firar med godis. "Vi har båda våra laster", konstaterar programledaren Camilla Kvartoft.

Ett inlägg delat av Alexandra Rapaport (@rapaportalexandra) Feb 14, 2017 kl. 7:17 PST

Vilken otur för skådespelerskan Alexandra Rapaport som blev sjuk.

"Magsjuka, en nära-döden-upplevelse. Ett alternativt alla hjärtans dag-firande kan man konstatera", skriver hon.

Ett inlägg delat av Emma Green (@1emmagreen) Feb 14, 2017 kl. 12:55 PST

Emma Green, som snart gör sin sista höjdhopptävling, önskar alla en fin dag med en film på ett litet hjärta i en tråd.

Ett inlägg delat av N I K L A S E K S T E D T (@niklasekstedt) Feb 14, 2017 kl. 1:59 PST

Tv-kocken och krögaren Niklas Ekstedt har svårt att tänka sig något bättre än att tillbringa dagen på toppen av ett berg i Schweiziska alporten Nendaz med den bästa kvinna han vet.

Ett inlägg delat av Annie Lööf (@annie_loof) Feb 14, 2017 kl. 10:52 PST

"Mannen i mitt liv överraskar så här en tisdag".

C-ledaren Annie Lööf ligger inte bara bra till i opinionsmätningarna, utan uppenbarligen även på hemmaplan.

Ett inlägg delat av Petter A. Stordalen (@petterstordalen) Feb 14, 2017 kl. 10:16 PST

Norske hotellkungen Petter Stordalen och hustrun Gunhild firade dagen med rosor och kramar. "Störst av allt är kärleken", skriver han.