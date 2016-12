Ryssland svarar med egna utvisningar

Tonen har hårdnat mellan USA och Ryssland.

Efter att både FBI och CIA konstaterat att det var Ryssland som låg bakom hackerattackerna i samband med det amerikanska presidentvalet kom beskedet från Vita huset på torsdagen:

35 ryska diplomater utvisas – på grund av "aggressiva trakasserier".

– Jag har krävt ett antal åtgärder som svar på den ryska regeringens aggressiva trakasserier av amerikanska tjänstemän och cyberattacker kopplade till det amerikanska valet, sa president Barack Obama i ett uttalande.

Förutom att utvisa diplomater inför USA också sanktioner mot fyra höga chefer inom den ryska militära underrättelsetjänsten.

Nu svarar Ryssland med att i sin tur utvisa 35 amerikanska diplomater från Ryssland.

BREAKING: Russian foreign minister suggests expelling 35 U.S. diplomats, closing 2 facilities in Moscow in response to sanctions.