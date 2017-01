Hyllningar har skickats fram och tillbaka mellan Rysslands president Vladimir Putin och USA:s blivande president Donald Trump.

På fredagen gick Trump ut till Putins försvar när han kallade kritiken och anklagelserna mot den ryske presidenten, om inblandning i det amerikanska presidentvalet, för en "häxjakt". Kort därefter släpptes en rapport där de amerikanska underrättelsetjänsterna FBI, CIA och NSA konstaterade att Vladimir Putin gav order om att påverka det amerikanska valet, och att svartmåla Hillary Clinton.

Trump: Ryssland kommer respektera oss mer med mig som president

Trots rapporten fortsätter Donald Trump att, via Twitter, hylla den ryske presidenten och relationen till stormakten i öst.

Having a good relationship with Russia is a good thing, not a bad thing. Only "stupid" people, or fools, would think that it is bad! We..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 januari 2017

"Att ha en god relation med Ryssland är en bra sak, inte en dålig sak. Bara 'korkade' personer, eller idioter, skulle säga att det är en dålig sak", skrev han på Twitter på lördagen och fortsatte:

"Vi har nog problem runtom i världen utan ännu ett. När jag är president, kommer Ryssland respektera oss ännu mer än de gör nu och båda länderna kommer, kanske, jobba tillsammans för att lösa några av de många stora problemen i VÄRLDEN!"

have enough problems around the world without yet another one. When I am President, Russia will respect us far more than they do now and.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 januari 2017

both countries will, perhaps, work together to solve some of the many great and pressing problems and issues of the WORLD! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 januari 2017

Donald Trump: Politisk häxjakt

Samtidigt menar flera analytiker – och kritiker – att det Trump gör nu är att försöka tona ner Rysslands tveksamma inblandning i det amerikanska valet. Även under fredagen försökte Trump flytta fokus från Ryssland, till Kina.

– Kina hackade relativt nyligen 20 miljoner regeringsnamn. Hur kommer det sig att ingen ens talar om det? Det här är en politisk häxjakt, sa Trump till The New York Times.