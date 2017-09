Samtidigt som den största försvarsövningen på 20 år startar i Sverige, där även Nato deltar, pågår en större rysk militärövning i bland annat Vitryssland och i enklaven Kaliningrad vid Östersjön.

Parallellt pågår ett informationskrig. Det visar hur spänt läget är kring Baltikum.

När den Putinvänliga engelskspråkiga stats-tv-kanalen RT , kommenterar Auroraövningen är tonläget både högt och ironiskt.

Samtdigt som Sverige och Nato övar vid Aurora 17 har Ryssland dragit samman styrkor till en militärövning i bland annat Vitryssland och ryska enklaven Kaliningrad. Här ses en militärkonvoj på väg in i Vitryssland. Foto: AP / AP TT NYHETSBYRÅN

RT tecknar av en bild av ett Sverige som ständigt utmålar Ryssland som ett militärt hot, utan att kunna bevisa att exempelvis ubåtskränkningar verkligen ägt rum.

Visar bilder från försvarets informationsfilm

I inslaget visas bilder ur svenska Försvarsmaktens egen informationsfilm om Aurora 17 där 19 000 soldater deltar.

Övningen samlar styrkor från många länder. Här ses svenske ÖB Micale Bydén med amerikanska soldater på Säve flygfält i Göteborg. Foto: HENRIK BRUNNSGÅRD/TT / TT NYHETSBYRÅN

RT:s kommentator Miguel Francis-Santiago noterar att Sverige återinför värnplikt och ökar bidragen till försvaret kraftigt.

Även idylliska Gotland med sina vackra sandstränder har fått fast stationerade trupper sedan 2016 - men ännu inte drabbats av någon attack från öst, konstaterar RT lite hånfullt.

"Det var ett larm om en rysk ubåt för några år sedan, vilket ledde till ett stort pådrag och ubåtsjakt. Men i slutändan visade det sig att det bara var en fiskebåt", hävdar RT:s kommentator.

Ryska tv-kanalen RT hävdar att Sverige rutinmässigt och utan bevis ser Ryssland som hotet i öst. Foto: RT

Den ryska kanalen menar att Sverige överreagerar och jagar ett spöke som inte existerar. Samtidigt anklagas Sverige för att skapa antiryska stämningar.

"När det kommer till Ryssland låter Sverige som en gammal Abba-låt: That's the name of the game", avslutar RT-kommentatorn.

Men beträffande ubåtsjakten 2014 anser svenska Försvarsmakten att man kan bevisa att främmande makt kränkt svenskt territorialvatten.

Försvarets dykare söker spår efter ubåt i Stockholms skärgård 2014. Rysk tv häcklar nu Sverige och hävdar att det i själva verket var var en fiskebåt som siktats. Foto: LISA MATTISSON EXP / LISA MATTISSON EXP

Bevisen var bland annat en sonarbild tagen från en av marinens korvetter som visade ett 70 meter långt bottenspår.

Det fanns även en bild som tagits av en privatperson. Den föreställde en förmodad ubåt i ytläge utanför Stockholm.

Ytterligare en uppgift som enligt Försvarsmakten visade "ett tydligt mönster" var en observation från en privatperson som ska ha iakttagit en undervattensfarkost från en höjd

– Vår analys från 2014 ligger fast, vi har bevis för att främmande makt varit inne på svenskt vatten, uppger Jesper Tengroth, pressekreterare vid Försvarsmakten.

Hur ser ni på de uppgifter om Sverige som sprids av den statliga ryska tv-kanalen?

– Försvarsmakten kommenterar inte vad man drar för slutsatser av det. Inte mer än att man generellt måste vara källkritisk.

Bloggaren: Medveten förväxling

"RT fortsätter att medvetet förväxla undervattenskränkningen 2014 med en avfärdad observation". Det skriver försvarsbloggaren och flygvapenmajoren Wiseman's wisdoms, eller Carl Bergqvist som han egentligen heter.

I det fallet syftar han på en iakttagelse av en misstänkt ubåt mellan Lidingö och Nacka utanför Stockholm den 31 oktober 2014.

Den misstänkta ubåten utanför Lidingö var en arbetsbåt, enligt Försvarsmakten. Foto: DAGENS NYHETER

En spaningsinsats drogs i gång och händelsen klassades som en möjlig ubåt. Men senare, efter analys, meddelade Försvarsmakten att det var en arbetsbåt, ingen ubåt, som observerats.