Fredag:

Norra Norrland: Mulet väder med uppehåll. Temperaturer ned mot 10 minusgrader dagtid.

Södra Norrland: Uppehåll. Ned mot en handfull minusgrader längs kusten, kan bli tio minusgrader i inlandet.

Svealand: Uppehåll med temperaturer strax över nollstrecket.

Götaland: Uppehåll med temperaturer strax över nollstrecket.

Lördag:

Norra Norrland: Mulet väder med uppehåll. Temperaturer ned mot 10 minusgrader dagtid.

Södra Norrland: Uppehåll. Fåtal minusgrader längs kusten, kan bli 6-7 minusgrader i inlandet.

Svealand: Under förmiddagen når snöområdet västra Svealand. Kustdelen har solchans med plusgrader.

Götaland: Under morgonen rör sig ett snöområde in över sydligaste Götaland. Rör sig norrut under morgonen. Temperaturer över nollstrecket.

Söndag:

Norra Norrland: Mulet väder med uppehåll. Temperaturer ned mot 8 minusgrader dagtid.

Södra Norrland: Uppehåll. Handfull minusgrader väntas både i inlandet och längs kusten.

Svealand: Nederbördsområde kan komma österifrån, men prognosen är osäker. Temperaturer från någon minusgrad till någon plusgrad.

Götaland: Nederbördsområde kan komma österifrån, men prognosen är osäker. Temperaturer kring nollstrecket, upp till någon enstaka plusgrad.