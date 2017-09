Ryska hackare angrep 21 delstater under USA-valet

En av de stora frågorna kring förra årets amerikanska val var vilka delstater som attackerades av hackare. Valansvariga har varit kritiska till att de inte informerats om deras delstat blev angripen så de kan förbättra säkerheten i framtida val.

– Vi har fått feedback om detta. Vi inser hur viktigt det är för valansvariga att veta vad som händer i deras datorsystem, sade Bob Kolasky vid USA:s inrikessäkerhetsdepartement.

Under fredagen informerade inrikessäkerhetsdepartementet de 21 delstater som attackerades. De inkluderar bland annat:

Alabama

Colorado

Illinois

Maryland

Virginia

Washington

Wisconsin

Var inte medvetna om attackerna

I de flesta fallen var de valansvariga i delstaten inte medvetna om attackerna, som tros ha utförts av ryska aktörer, förrän de informerades av USA:s inrikessäkerhetsdepartement under fredagen.

– Det positiva är att de här försöken att bryta sig in i datorsystemen under förra årets val till största delen var just det, försök. Ingenting påverkade rösträkningen och för det mesta lyckades inte hackarna tränga in i systemen, sade Bob Kolasky.

I två delstater (Illinois och Arizona) lyckades hackare komma över röstinformation i systemen, men det finns inga tecken på att resultaten ska ha ändrats enligt WRKF.

Avslöjandet om vilka delstater som blev attackerade kommer samtidigt som en utredning pågår för att se om det finns kopplingar mellan Ryssland och Donald Trumps kampanj. Donald Trump förnekar att det finns några sådana kopplingar.