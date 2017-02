Röda Korset-arbetare döda i Afghanistan

Misstänkta medlemmar av terrorgruppen IS ska ha gått till attack med vapen. Sex arbetare från Internationella Rödakorskommittén, alla afghanska medborgare, dog i attacken.

Händelsen inträffade i provinsen Jowzjan i norra Afghanistan.

Internationella Rödakorskommittén bekräftar uppgiften att sex personer dödats och två fortfarande saknas.

Fredrik Hammarbäck som är pressekreterare för Röda korset skriver: "Vi är chockade och förkrossade över att sex Internationella rödakorskommitténs (ICRC) medarbetare dödats i Jowzjan-provinsen, Afghanistan".

Han berättar också att svenska Röda korset inte har någon personal på plats i Afghanistan för tillfället.

Shocked and devastated. We confirm that 6 ICRC staff were killed and 2 are missing in Jawzjan province, #Afghanistan. Statement to follow.