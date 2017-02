Rekordmånga söker tröst om nätterna

132 000 samtal kom in förra året till föreningen Jourhavande medmänniska. Foto: / Getty Images/iStockphoto / iStockphoto

Förra året vände sig rekordmånga människor till föreningen Jourhavande medmänniska för att få stöd och tröst under natten. Men trots att föreningen besvarar allt fler samtal ökar antalet som inte når fram.

I dag har organisationen 130 medlemmar och har sin bas i Stockholm. Finansieringen kommer främst från Stockholms stift inom Svenska kyrkan.Jourhavande medmänniska är en ideell organisation, politiskt och religöst obunden, vars volontärer bemannar en telefonjour från klockan 21 fram till klockan 06 under årets alla nätter.

Knappt 15 procent av dem som ringde in till föreningen Jourhavande medmänniska fick någon att prata med. 132 000 samtal kom in förra året, och 17 662 besvarades. Det är det högsta antalet sedan organisationen grundades på 1970-talet och en ökning med 37 procent i jämförelse med året innan. Men organisationen har bara 130 volontärer som kan besvara samtalen.

– Det handlar om att ge dem hopp, så att de orkar med natten och kommande dag, säger Berndt Johansson.

Ringer konstant

Organisationen har blivit mer omnämnd på senare år. Polis och närakuter hänvisar också människor vidare, vilket kan ha bidragit till ökningen av samtal. Samtidigt verkar det psykiska lidandet ha ökat i samhället, menar Berndt Johansson.

Under ett pass hinner en volontär ta emot omkring sex till åtta samtal. Kanske hinner man hämta en kopp kaffe mellan samtalen, men annars ringer telefonen konstant, berättar Berndt Johansson som själv tar emot samtal. För att kunna nå ännu fler kommer organisationen att utbilda fler volontärer under våren och hösten. Målsättningen är att ytterligare 30 till 40 volontärer kommer att utbildas under 2017.

Mycket ensamhet

Många som ringer till Jourhavande medmänniska lider av någon form av psykisk problematik, men merparten av samtalen är från människor som känner sig ensamma, är sjuka eller har relationsproblem.

– Det är mycket ensamhet. De är många som inte har någon att prata med, ofta har de lite trassliga familjerelationer. Några uppger att de inte har någon att vända sig till. De vill inte verka tjatiga eller så tror de att ingen orkar ta itu med deras problem, säger Berndt Johansson.