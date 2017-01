Klockan 07.48 hade SCB beräknat att Sveriges befolkning kommer att passera tio miljoner.

Men ett exakt klockslag är vanskligt, och det historiska tillfället inträffade redan klockan 7.47 på fredagsmorgonen.

– Inte ens vi kan säga exakt vilken minut det här inträffar, men det ska ske någon gång strax efter kvart i åtta, säger Nizar Chakkour.

På SCB:s befolkningsklocka passerades gränsen strax innan klockan åtta.

"Svårt att räkna med invandring"

Och svårigheterna i att förutspå befolkningens framtida antal har visat sig under de senaste åren.

Så sent som under slutet av förra året förutspåddes milstolpen inträffa någon gång under första kvartalet 2017. Sedan har februari blivit januari innan man kunde slå fast, ungefär, vilket klocklag Sverige kommer att passera tio miljoner.

Enligt Nizar Chakkour finns det ett antal faktorer som ligger bakom den snabba ökningen.

– Vissa saker har man bra koll på, gällande hur många som föds och hur många som dör. Men när det kommer till invandring är det svårare att beräkna, det är den biten som har bidragit till att det har gått snabbare, säger han och fortsätter.

– Där finns de som återinvandrat efter att ha bott utomlands samt de som flyttat hit för att bosätta sig från länder inom EU. Sedan finns även de som har sökt asyl i Sverige, de räknas till statistiken när de har fått uppehållstillstånd.

Krig och kriser påverkar prognosen

Och invandringen har som sagt haft stor påverkan på prognoserna kring befolkningsutvecklingen.

När Sverige 2004 passerade nio miljoner invånare trodde man på SCB att vi skulle passera tio miljoner så sent som 2027.

Men den milstolpen passeras alltså hela tio år tidigare.

– Tidigare har invandringsnivån varit jämn, då sökte sig ungefär lika många personer till Sverige varje år. Sedan blev det lite fler och under de senaste åren, med de kriser och krig som har inträffat, har betydligt fler människor valt att söka sig till Sverige, säger Nizar Chakkour.

Som prognosen ser ut i dag kommer Sverige att få elva miljoner invånare 2024 och tolv miljoner invånare 2040. Men även dessa siffror kan komma att justeras.

– Allt baseras på hur det ser ut just nu, men det kan så klart komma att förändras. Prognoserna är ju på väldigt lång sikt, säger Nizar Chakkour.

"Föds otroligt många"

På Södersjukhuset (SÖS) i Stockholm tog man glatt emot beskedet om att vi nu är tio miljoner invånare.

Och trots att invånare nummer tio miljoner med stor sannolikhet inte kom till just på SÖS berättade chefsbarnmorska Annelie Danneteg att ökningen går att skönja även där.

– Det föds otroligt många barn, vi har knappt tillräckligt med platser för alla. Under det senaste året har 375 barn fötts här och det är en siffra som kommer att öka, säger hon till Expressen TV.