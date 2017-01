Regnet öser ner – när Trump börjar tala

"Nu tar vi makten från Washington DC och ger den tillbaka till er", säger Donald Trump till publiken i sitt första tal som USA:s president.

I samma stund som det historiska talet inför den amerikanska nationen inleds börjar regn dra in över publiksamlingen vid Kapitolium.

"Usa först! Usa först!" ropar Trump.

Samtidigt plockar människor i publiken fram paraplyer och regnkappor i försök att undvika regnet.

Flera i sociala medier reagerar nu på det oturliga sammanträffandet.

"Han öppnade sin mun och det började regna", skriver en person på Twitter.

"Det började regna direkt när Trump svors in, ett tecken på den storm som väntar USA", skriver en annan.

"När du blir president och det börjar regna direkt", skriver en tredje.

It started raining immediately when Trump was sworn in, an indication of the storm ahead for America. #InaugurationDay