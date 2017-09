Under nästa år höjs apanaget med två miljoner kronor. Foto: CLAUDIO BRESCIANI/TT / TT NYHETSBYRÅN

"Regeringen bedömer att verksamheten vid Hovstaten och Slottsstaten under 2016 har varit omfattande", skriver man.

Apanaget höjs från 137 miljoner kronor till 139 miljoner för nästa år. För 2019 höjs det till 141 miljoner och för 2020 till 147 miljoner kronor.

51 procent av apanaget går till Kungliga hovstaten, medan 49 procent går till Kungliga slottsstaten.

Hur kommer det sig att ni höjer apanaget?

– Det behövs eftersom kungafamiljen växer, säger finansminister Magdalena Andersson, S.

Besöksrekord för kungliga kulturarv

Regeringen skriver i sin budgetproposition att Hovstatens och Slottsstatens verksamhet var omfattande under 2016. Bland annat utökade man öppettiderna för kungliga kulturarv – och slog rekord med 1,5 miljoner besökare.

Hovstaten och Slottsstaten har bland annat i uppgift att vårda det kungliga kulturarvet och bistå statschefen (kungen) och övriga medlemmar i kungafamiljen i deras "officiella plikter".

Under 2016 hölls närmare 40 audienser med utländska ambassadörer från kungafamiljens sida, man tog emot statsbesök från Chile och genomförde statsbesök i Bhutan och Tyskland. Samtidigt är intresset för kungligt deltagande på olika evenemang stort – under fjolåret kom inte mindre än 1 800 förfrågningar in.

Totalt hade kungafamiljen 900 åtaganden i fjol. Foto: HENRIK MONTGOMERY/TT / TT NYHETSBYRÅN

Kungafamiljen hade 900 åtaganden

Totalt deltog någon från kungafamiljen i 900 officiella programpunkter – en ökning med åtta procent jämfört med 2015.

Apanaget har växt de senaste åren – men så har också kungafamiljen blivit större. Barnen har blivit fler, senast i augusti föddes prins Carl Philips och prinsessan Sofias andra barn.

Även kronprinsessan Victoria och prins Daniel har två barn, liksom prinsessan Madeleine och Chris O'Neill.

Det är framför allt personalen som kostar för både Hovstaten – 65 procent – och Slottsstaten – 60 procent. De har tillsammans 213 tillsvidareanställda.