Regeringen fick information "under hela 2015"

Regeringskansliet fick löpande information om Transportstyrelsens IT-problem "under hela 2015".

Transportstyrelsens sparkade generaldirektör Maria Ågren har tagit strid om sin tjänst sedan regeringen begärt att hon permanent ska få sparken.

Expressen har tidigare berättat hur hon vid ett möte förra veckan menade att regeringskansliet i ett tidigt skede fått full information och pekade ut tjänstemän på näringsdepartementet som ska ha fått "ingående" information. Hon uppgav att hon varit "transparent i sitt agerande".

Ågren utvecklar nu sina synpunkter genom en skriftlig redogörelse i ärendet till Statens Ansvarsnämnd, som Expressen tagit del av.

Maria Ågren: Regeringen fick löpande information om IT-projektet på Transportstyrelsen

Hon uppger att näringsdepartementet "under hela 2015" fick löpande information om det problematiska IT-projektet på Transportstyrelsen:

"Under hela 2015 informerades tjänstemän samt Erik Bromander, statsekreterare hos Infrastrukturminister Anna Johansson på Näringsdepartementet, löpande om projekten. Information kom dels via mig, dels via andra medarbetare vid myndigheten".

Anna Johansson (S) har lämnat sin post som infrastrukturminister efter skandalen. Foto: PELLE T NILSSON / STELLA PICTURES

I början av 2016, i februari, ska hon konkret ha informerat tjänstemän om att hon gjort avsteg från lagen:

"När jag i början av 2016 informerade tjänstemän på departementet, Fredrik Ahlén samt Hans Brändström, om mina avsteg från lagstiftningen och mitt ställningstagande avseende Säpos krav på att avbryta projekten sökte jag också vägledning från tjänstemännen och/eller regeringen om jag borde agera annorlunda. Jag fick inga sådana signaler".

"Under våren hade jag ett antal återkommande samtal med tjänstemännen om läget och de åtgärder som vidtagits. Inte vid något tillfälle uppmanades till någon annan hantering än den som pågick".

Maria Ågrens första möte med Erik Bromander var i mars 2015

Enligt en logg som Expressen tagit del av, upprättad av Maria Ågren, hade hon ett första möte med statssekreteraren Erik Bromander den 23 mars 2015. Hon har där antecknat att näringsdepartementet främst trycker på om att projektet ska hålla tidsplanen: "Ofta diskussion om nödvändigheten att projektet fullföljs enligt plan", skriver hon om det mötet.

Ytterligare möten med departementet hölls sedan 24 april, 8 maj och 23 juni 2015.

Under hösten 2015, inget exakt datum anges, ska hon sedan också ha informerat "tjänstemän och statssekreterare" om Säpos pågående tillsyn.

Expressen har sökt den personal på näringsdepartementet som pekas ut av Maria Ågren och som ska ha fått "ingående" information vid flera möten.

Två av dessa är expeditionschef Fredrik Ahlén och departementsrådet Hans Brändström, som ska ha fått information om avstegen från lagen i ett möte med Ågren den 12 februari 2016.

Hans Brändström, departementsråd, näringsdepartementet. Foto: Anamika Bhasker/ Regeringskansliet

De hänvisar båda till att regeringskansliet senare väntas lämna in ett eget yttrande till Statens Ansvarsnämnd där deras inställning ska redovisas.

- Det är en process som drivs av regeringskansliet så jag vill hänvisa dig till deras presstjänst, säger departementsrådet Hans Brändström.

- Vi har beretts tillfälle att svara Statens Ansvarsnämnd så det är främst där vi kommer att ge vår syn på det.

Maria Ågren godkände avstegen från lagen

Expeditionschefen Fredrik Ahlén:

- Det här sker inom ramen för en process där regeringskansliet är part och det är regeringskansliet centralt, inte näringsdepartementet, som driver processen. Så jag vill hänvisa frågor som kommer fram i processen till den centrala presstjänsten, eftersom regeringskansliet också kommer att få yttra sig.

Nästan ett år efter deras möte i februari 2016, ska det ha hållits ett möte där infrastrukturminister Anna Johansson medverkade. Hon ska då, den 18 januari 2017, ha meddelat Ågren att hon skulle få gå från Transportstyrelsen till en tjänst på regeringskansliet. Anna Johansson ska enligt Ågren ha sagt: "Det du har gjort ger mig inget annat val".

Expressen har även sökt statssekreteraren Mattias Landgren som ska ha fått "full" och "detaljerad" information, men i ett sent skede i januari 2017. Han har inte återkommit för en kommentar. Expressen har även förgäves sökt tidigare statssekreteraren Erik Bromander, som ska ha fått information i ett tidigt skede under 2015.

Maria Ågren var den som godkände de avsteg från lagen som gjorde att hemliga uppgifter från Transportstyrelsen hamnade i utlandet utan säkerhetskontroll.

Hon har efter avskedandet från generaldirektörsposten varit anställd på regeringskansliet, med 115 200 kronor i månaden, men regeringen menar i sitt avskedsbeslut att hon "grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren och därför ska avskedas från sin anställning".

Statens Ansvarsnämnd väntas komma med sitt avgörande, huruvida det är rätt att sparka Ågren, den 25 september.

Expressen har förgäves sökt Maria Ågren och hennes fackliga representant för en kommentar.

Facket menar bland annat att hon inte kan sparkas med hänvisning till "tvåmånadersregeln", att regeringen känt till problemen under längre tid än två månader före beslutet om avsked.