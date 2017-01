Rapport: Ryssland har skadliga uppgifter om Trump

Dokumenten, som uppges vara hemligstämplade, ska ha presenterats för Barack Obama och Donald Trump förra veckan. Enligt CNN, som kommer med nyheten via källor, ska de innehålla påståenden om att Ryssland har skadliga personliga och ekonomiska uppgifter om Donald Trump, flera amerikanska myndighetspersoner.

Påståendena ska ha presenterats i ett två sidor långt dokument, som bifogades till den rapport som lämnats om rysk inblandning i det amerikanska presidentvalet. I den menade de amerikanska underrättelsetjänsterna NSA, FBI och CIA att Rysslands president Vladimir Putin direkt gett order om att påverka valet.

De nya uppgifterna kommer från en person som tidigare jobbat inom brittisk underrättelsetjänst, som anses vara trovärdig, skriver CNN.

CNN har fått bekräftat att dokumenten visats för Donald Trump och Barack Obama, men inte att de diskuterades under mötet i helgen.

Trumps stab har återkommande tackat nej till att svara på frågor om uppgifterna.

