Rakhmat Akilovs bror: "Ledsen för hela er nation"

Det har gått mer än två veckor sedan fyra människor dödades och 15 skadades när en lastbil vansinneskörde fram på Drottninggatan i Stockholm. 39-årige Rakhmat Akilov från Uzbekistan har erkänt dådet.

Nyheten har kablats ut över världen - men först nu nått Akilovs bror, som bor i familjens hemstad Samarkand i östra Uzbekistan.

I en intervju med Aftonbladet berättar den äldre brodern att Rakhmat Akilov var duktig i skolan och att han tidigare har varit i Ryssland och jobbat på cementfabrik. Efter ett fattigt liv i Uzbekistan och en frustration mot korruptionen i Ryssland tog sig Akilov till Sverige - som han gillade, enligt brodern.

Brodern: Han var aldrig religiös

Deras vägar skildes åt 2013 och de har inte pratat i telefon sedan i januari, men brodern har svårt att tro att Rakhmat Akilov skulle ha radikaliserats. Broderns bild är att Akilov aldrig har varit religiös.

– Jag hade ingen aning om att han blivit mer religiös. Han har aldrig varit det. Hans barn är inte det. Den enda kopplingen till religion är att han som barn fick lära sig att läsa koranen på arabiska. Vår familj var egentligen en typisk Sovjetfamilj, men far ville hålla på traditionen. Jag tror att han ville att någon kunde läsa på hans grav. Det var när han gick i fjärde eller femte klass. Det brukar ta ett år, men eftersom Rakhmat var så bra i skolan klarade han det på tre månader, säger brodern till Aftonbladet.

"Det där med IS är bara skitsnack"

Enligt brodern fanns det bara en sak som kunde göra Rakhmat Akilov riktigt arg: det knackiga förhållandet med hustrun. Hon har arbetat i Turkiet och Akilov hade en princip om att minst en av föräldrarna skulle vara hemma med barnen, medan den andra arbetade utomlands.

– Jag tror att han var svartsjuk. Kanske var det en annan man där. Jag vet inte. Han hängde upp sig på det, sa att om någon lämnade landet för att jobba, vilket är vanligt här, måste den andra vara hemma med barnen. Det återkom han till hela tiden. Det där med IS är bara skitsnack. Det är vad jag tror, säger brodern till Aftonbladet.

Polis och åklagare har sagt att Rakhmat Akilov visat sympatier för islamistiska extremistgrupper, däribland terrorsekten IS. Enligt uppgifter till Expressen ska Akilov i förhör ha berättat att han utförde dådet på Drottninggatan efter en allmän uppmaning från IS via internet.

Den 23 april ska Akilovs bror ha hämtats in till förhör av den uzbekiska säkerhetstjänsten. Han ska ha försatts på fri fot följande dag.

