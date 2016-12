De har mycket gemensamt i sitt förhållande till USA i nuläget. Båda är arga på Barack Obama, och båda längtar uttryckligen efter nästa president - Donald Trump.

På nyårsafton pratade Rysslands president Vladimir Putin och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu i telefon.

Framför allt pratade de båda parterna om Syrien, enligt uppgifter från Ryssland och Israel. Men den känsliga frågan om Israels bosättningar på ockuperad palestinsk mark ska också ha varit uppe.

PM Netanyahu with Russian President Putin; discussed developments in the region, with emphasis on Syria and continued security coordination.