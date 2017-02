Professorn Hans Rosling är död

Den internationellt kända professorn Hans Rosling har varit sjuk i cancer och avled på tisdagsmorgonen, med sin familj närvarande. Rosling diagnostiserades med bukspottskörtelcancer för ett år sedan.

Texten som Gapminder publicerat undertecknas av stiftelsens medgrundare: Hans Roslings son Ola Rosling och dennes fru Anna Rosling Rönnlund. "Vi ber om att få sörja i fred i denna sorgliga tid", skriver de.

Harriet Wallberg, professor i fysiologi på Karolinska institutet, var rektor när Hans Rosling slog igenom som folkbildare. Hon fick veta om att Rosling fått en obotlig cancer för ett år sedan.

– Han var inbjuden till något och skickade ett mejl först. Han berättade om det men att han inte gärna ville att det skulle spridas. Han hade någon slags distans till cancern och var tacksam för de dagar och den tid han fått. Han insåg att det skulle ta slut, säger hon och fortsätter:

– Initialt räknade han inte med att han skulle leva så länge. Jag upplevde det som att han räknade med att det skulle gå fortare.

– Vi pratade i somras. Då var han glad, för han upplevde han hade fått mer tid än vad han hade räknat med.

För två veckor sedan skickade Harriet Wallberg blommor för att uppmuntra Hans Rosling. Hon visste att det inte var långt kvar, men blir ändå chockad av beskedet.

Hur kommer du att minnas Hans Rosling?

– Jag är lite chockad, även om jag naturligtvis förberedde mig på att det skulle komma. Ingen kommer i närheten av den entusiasm, energi och vilja att åstadkomma saker för att förbättra världen. Den empati som han utstrålar för alla svaga i samhället. Det är det som jag kommer att komma ihåg.

Vad har han betytt för svensk forskning och fortbildning?

– Enormt, inte minst för svensk forskning och fortbildning, men även globalt. Med Gapminder skapade han på ett genialsikt sätt med sin familj det här instrumentet för att på ett så lättillgängligt sätt kunna åskådliggöra tillståndet i världen.

– Framför allt använde han det för att åskådliggöra global hälsa. Hur länder och befolkningar mår, och hur det förändras över tiden.

Detta reste han världen över och pratade om inför världens ledare i FN och på toppmötet i Davos. Harriet Wallberg minns att Rosling efteråt pratade om sin vän, Microsoft-miljardären Bill Gates.

– Han pratade om sin kompis Bill Gates som han umgicks med. Han berättade historier om saker som de hade pratat om. Hans har betytt otroligt mycket för hela världens kunskap inom det här området, säger Harriet Wallberg, professor i fysiologi på Karolinska institutet.

Hans Rosling har även tidigare varit sjuk i cancer. Han drabbades av den otäcka sjukdomen när han var bara 30 år gammal – men besegrade den.

– Jag hörde knappt vad läkarna sa när han sa att det var testikelcancer, sa Hans Rosling på galan ”Tillsammans mot cancer” i oktober 2015.

Cancern spred sig och Rosling fick strålbehandling en hel sommar. Det var 1978.

– Det var fruktansvärt. Jag grät och grät. Jag trodde inte att jag skulle få se mina barn växa upp, sa Rosling under galan.

Han överlevde cancern. Men rädslan fanns kvar.

– Under de första tio åren gick det inte en enda dag då jag inte tänkte på cancern. Men när barnen växte upp släppte rädslan och nu har jag sett flera av mina barnbarn. Det är helt fantastiskt, sa han.

En av Hans Rosling sista kontakter med en journalist var ett mejl till sajten Breakits reporter Johanna Ekström i januari. Hon hade skrivit en artikel om svenska tech-bolag som sålts till Google och haft med en bild på Hans Rosling tillsammans med sonen Ola och sonhustrun Anna eftersom de sålt sitt bolag Trendalyzer till Google.

I mejlet, som Breakits innehållschef Stefan Lundell berättade om i en krönika i slutet av januari, skrev Rosling att det var fel att ha med honom på bild i samband med försäljningen eftersom han "halkat på det patriarkala bananskalet".

"Ack så rätt feministerna har, den gamle berömde mannen tillskrivs så ofta bragder han inte gjort", konstaterade Rosling och berättade att Google inte var intresserat av honom efter köpet.

"Ola, Anna och utvecklingsteamet sa upp sig från stiftelsen och anställdes individuellt av Google. Jag ville följa med, men Google såg inget behov av mig", skrev Rosling i januari i mejlet till Breakit.

Hans Rosling föddes och var bosatt i Uppsala. Han har fått stor uppmärksamhet världen över för sitt sätt att göra statistik mer lättförståeligt.

Rosling arbetade med globala utvecklingsfrågor i princip hela sitt liv och hade många järn i elden. Han var bland annat lärare vid Uppsala universitet och vid Karolinska institutet.

Han forskade om hälsa och extrem fattigdom i Afrika, Asien och Latinamerika – och har också varit rådgivare åt bland annat Sida. Dessutom har han gjort prisbelönta dokumentärfilmer åt BBC.

Professorn var också en av initiativtagarna till Läkare utan gränser i Sverige.

Hans Rosling blev 68 år.

Här är några av alla reaktioner som strömmar in efter beskedet om Roslings bortgång:

