Palmer och välklippta gräsmattor omger de terracottafärgade byggnaderna som ligger ett stenkast från det kristallblå havet längs kusten i Palm Beach i Florida.

Det är hit – till president Donald Trumps soldränkta privata residens och medlemsklubb Mar-a-Lago – som allt mer av Washington DC:s politiska maktcentrum förflyttats.

Presidenten har valt att tillbringa de tre senaste helgerna i Florida där han bland annat tagit emot Japans premiärminister och hållit krismöte om USA:s svar på Nordkoreas senaste missiltest – och fler viktiga möten är inplanerade den här helgen meddelar Donald Trump på Twitter.

Will be having many meetings this weekend at The Southern White House. Big 5:00 P.M. speech in Melbourne, Florida. A lot to talk about!