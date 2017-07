President Trump försvarar dottern Ivankas inhopp under G20

Ivanka Trump tillsammans med världsledarna, Angela Merkel, Donald Trump och Justin Trudeau under helgens G8-möte. Foto: RYAN REMIORZ / AP TT NYHETSBYRÅN

UnderG20-mötet i Hamburg fick Ivanka Trump tillfälligt representera sin far Donald Trump vid förhandlingarna.

President Donald Trump gick ut med ett försvar av sin dotter, Ivanka Trump, 35, under måndagen.

Ivanka Trump har fått utstå kritik efter att hon ersatte sin pappa under toppmötet G20 i helgen.

"När jag lämnade konferensrummet för korta möten med Japan och andra länder frågade jag Ivanka om hon kunde ta min plats. Mycket vanligt. Angela M håller med", skrev presidenten på Twitter.

Presidenten tillade att Chelsea Clinton skulle ha hyllats av "fake news" om hon höll en plats för sin mamma, Hillary Clinton under ett möte.

Under G20-mötet samlades många mäktiga statschefer samlades i Hamburg under fredagen och lördagen. Förutom Donald Trump närvarade Vladimir Putin, Theresa May och Angela Merkel.

Fått kritik för sitt inflytande

Att den amerikanske presidenten ersattes tillfälligt vid förhandlingsbordet av Ivanka Trump, under lördagen, har bekräftats av Vita huset, enligt Spiegel online.

Hennes inhopp rörde upp känslorna bland president Trumps kritiker, skriver CNN.

Det är ovanligt att familjemedlemmar sitter med på möten med världsledare, men Ivanka Trump är en del av administrationen och har en formell roll som rådgivare till presidenten, skriver CNN.

Kritik har tidigare riktats mot presidentdottern på grund av att hon fått för mycket makt. Samma sak gäller för hennes make Jared Kushner som är rådgivare åt Donald Trump. Ivanka Trump har också en uppsatt roll som företagare och misstankar har riktats mot henne på grund av att en intressekonflikt skulle kunna uppstå.

Merkel: "Delegationerna får bestämma själva"

Angela Merkel har däremot sagt att Ivanka Trumps närvaro inte var avvikande och att det är upp till de politiska delegationerna att själva välja vem som är ersättare vid statschefens frånvaro, skriver CNN.