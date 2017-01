Efter åtta år som president är Barack Obama tillbaka i hemstaden Chicago. I arenan McCormack Place mötte han i natt nästan 20 000 av sina supportrar för att ta farväl, tacka för stödet – och blicka framåt.

För Obama var det uppenbarligen också ett sätt att knyta ihop säcken.

– Hej Chicago! Det känns bra att vara hemma, inledde han.

Applåderna höll i sig så länge att Obama skojade om att han var en "lame duck" en president utan makt "som ingen lyder" när han gång på gång tackade för applåderna och till slut fick be folk att sätta sig ner.

Det var i Chicago som Obamas politiska karriär inleddes och det var där han höll sitt segertal när han vunnit presidentvalet 2008.

– När jag först kom till Chicago när jag var i 20-årsåldern försökte jag fortfarande komma på vem jag var – försökte komma på meningen med mitt liv, säger Obama i talet.

– Det var i ett område inte långt härifrån som jag började arbeta med kyrkogrupper i skuggan av nerlagda stålverk. Det var på dessa gator jag bevittnade styrkan av att ha en tro och den tysta värdigheten hos arbetande människor i kamp och förlust.

Längre kom inte presidenten innan han blev avbruten av publiken som började skanderade "fyra till år, fyra till år" – trots att det är emot de konstitutionella lagarna.

– Jag kan inte göra det, sa Obama innan han fortsatte berätta om Chicago:

– Det är här jag lärde mig att förändringar sker först när vanliga människor involverar sig, blir engagerade, går samman och efterfrågar det.

Under talet hyllade presidenten också alla vanliga människor han mött på vägen.

– Ni fick mig att vara ärlig, inspirerad och höll mig i gång. Varje dag har jag lärt mig från er. Ni gjorde mig till en bättre president och en bättre man, sa han.

En stor del av talet handlade sedan om vilka förändringar människor faktiskt kan genomföra. Han påminde om att den progressiva rörelsen ofta känns som "två steg framåt och ett bakåt" men att USA har förändringar och framtidsanda i sitt hjärta.

Barack Obama passade också på att slå ett sista slag för sjukvårdsreformen Obamacare som den blivande presidenten Donald Trump och republikanerna hotar att riva upp.

– Om ni kan hitta ett system som gör att fler människor har råd med sjukvård, frågade han retoriskt.

Obama talade också om rasism och de stora utmaningar som minoritetsgrupper i USA fortfarande får utstå. Han påminde åhörarna om att sättet det nu talas om flyktingar påminner en hel del om sättet amerikaner en gång i tiden talade om irländare och italienare.

Talet var också en stor hyllning till demokratin – som Obama menar står på spel om människor inte engagerar sig.

– Vår demokrati är hotad när vi tar den förgivet, sa Obama och konstaterade att USA:s valdeltagande är bland de lägsta i världen.

– Vi måste göra det lättare, inte svårare att rösta, sa han och tillade att det eller inte bara handlar om valen var fjärde år:

– Är du trött på att argumentera med folk på internet, parta med dem i riktiga världen, sa ha vilket fick publiken att skratta.

Mot slutet vände sig Obama direkt till sin familj och när han talade till Michelle Obama och kallade henne "inte bara sin fru utan sin bästa vän de senaste 25 åren" steg tårarna i hans ögon.

– Du tog en roll som du inte bett om men du tog dig an den med värdighet och stil och gjorde den till din egen. Du gjorde Vita huset till en plats som tillhör alla. Du har varit en förebild. Du har gjort mig stolt och du gjorde vår nation stolt.

Till sina döttrar sa Obama:

– Av allt jag gjort i mitt liv är jag mest stolt över att vara er pappa.

Som en sista hälsning innan Obama lämnade scenen gjorde han en ny variant på sitt motto "yes, we can" och sa:

– Yes, we can. Yes, we did,