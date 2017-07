Premiärministern: IS är besegrade i Mosul

Terrorsekten IS har under de senaste månaderna pressats allt djupare in mot liten del av den västra delen av Mosul. Många av dem som funnits kvar har varit redo att slåss in i döden.

Redan i går började irakiska soldater och poliser att fira, då man ansåg sig mycket nära att besegra terroristerna en gång för alla i staden. Bilder på jublande irakiska poliser och militärer framför upp-och-nervända IS-flaggor spred sig på nätet och i medier.

Staden har förklarats som befriad

– Nu handlar det om de sista metrarna och sedan kommer den slutgiltiga segern att deklareras. Det handlar om timmar, sa en programledare för en statlig irakisk tv-kanal som har utsända inbäddade i striderna, under lördagen, skriver The Telegraph.

– En segerproklamation är väldigt nära. Jag vill inte spekulera i om det kommer hända i dag eller i morgon men det är mycket snart, sa brigadgeneralen Robert Sofge under lördagen, skriver The Guardian.

Nu har landets premiärminister Haider al-Abadi alltså proklamerat staden som befriad från IS.

Det var år 2014 som terroristorganisationen utropade sitt kalifat i staden. Sedan dess har de kontrollerat delar av staden men successivt pressats undan.

”De har förlorat en organiserad terrorstat”

De irakiska styrkorna har, liksom många andra parter i kriget, stridit mot IS i Mosul sedan oktober förra året. Vad segern i verkligheten betyder är det för tidigt att fullt ut slå fast, säger Expressens utrikeskorrespondent Kassem Hamadé i Expressen TV.

– De har förlorat en organiserad terrorstat. Nu tar en ny form att terrorverksamhet fart. IS är inträngda längs gränsen mot Syrien och Irak. Många av dem har flytt till Raqqa i Syrien. Nu är det bara att avvakta och se vad som händer i Syrien, säger Kassem Hamadé.

– IS har förlorat i Mosul men hela grundproblematiken för splittringen i Irak kvarstår. Det återstår mycket att kunna hantera både för regeringen i Bagdad men också för lokalbefolkningen i Irak, fortsätter Kassem Hamadé. Statlig tv uppger att de finns kvarMosul är Iraks största stad efter Bagdad och när IS tog kontrollen över staden i juni 204 var det en stor strategisk seger för terrorgruppen. Medan jublet över segern firas kommer uppgifter från irakisk statlig tv om att IS fortfarande finns kvar i ett område av Mosuls utkanter.

