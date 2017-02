Tidigare under onsdagen var polisen på plats i Barkarby på grund av ett liknande hot – då framfört genom bildappen Instagram.

Polisen bekräftar att de båda händelserna inte har någon koppling till varandra.

– Det finns ingen koppling till det som hände i Barkarby, säger Christer Sandström vid Stockholmspolisen. Såvitt jag förstår är det här senaste riktat mot en elev på skolan. Jag ringde till utredningsledaren i Täby för en halvtimme sedan. Hon har inte återkommit.

På vilket sätt har det nya hotet framförts?

– Jag vet inte. Men någon form av social media har varit inblandad. Det finns också en historik i ärendet, det är inte första gången som det sker i dag, säger Christer Sandström.

Polisen: "Det rör sig om ett hot"

Polisens presstalesperson har i övrigt inga uppgifter om vad som inträffat i nuläget.

– Skolan bedriver sin verksamhet som vanligt och vi har polisiär närvaro. Jag kan inte gå in närmare på vad det handlar om mer än att det rör sig om ett hot, säger Madeleine Stoltz vid polisen i Täby till Aftonbladet.

Under onsdagsförmiddagen beordrades polisen till en skola i Barkarby sedan det inkommit information om att en närliggande skola utsatts för ett hot via Instagram. En yngre person medtogs in till förhör i samband med polistillslaget.

– Vi tar alltid liknande händelser på största allvar och startade upp en riktad insats, sa Christer Sandström under förmiddagens insats.