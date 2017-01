En iskall vind drar in från Dalaware River, floden som skiljer Philadelphia och delstaten Pennsylvania från Camden i New Jersey.

FARLIGASTE STÄDERNA I USA USA:s FARLIGASTE STÄDER 2017 1. East St. Louis, IL 2. Monroe, LA 3. Alexandria, LA 4. Camden, NJ 5. Wilmington, DE 6. St. Louis, MO 7. Bessemer, AL 8. Detroit, MI 9. Birmingham, AL 10. Memphis, TN Källa: The NeighborhoodScout. Listan är baserad på siffror från FBI och mäter antalet mord och andra grova våldsbrott per person i städer med fler 25 000 invånare. USA:s MORDTÄTASTE STÄDER 2017 1. East St. Louis, IL 2. Chester, PA 3. Gary, IN 4. St. Louis, MO 5. Baltimore, MD 6. Petersburg, VA 7. Flint, MI 8. Detroit, MI 9. New Orleans, LA 10. Camden, NJ Källa: The NeighborhoodScout. Listan är baserad på siffror från FBI och mäter antalet mord per person i städer med fler 25 000 invånare.

En gång var Camden en vanlig amerikansk småstad, känd för sopptillverkaren Campbell Soup Company, med bibliotek, parker och barn som lekte på gatorna. Men när tre fabriker bommat igen och arbetslösheten sköt i höjden ökade kriminaliteten tills vissa delar helt kontrollerades av droghandlarna och Camden blev känd som USA:s farligaste stad.

– Bara för att vara tydlig – Camden är fortfarande inte att leka med, säger Tyrrell Bagby när vi rullar in med polisbilen mot området North Camden.

Samma natt har en man skjutits ihjäl precis här, det fyrtioandra mordet under året.

Antalet mord har gått upp igen, men utvecklingen går åt ändå rätt håll, så pass att president Obama flera gånger har använt Camden som ett gott exempel.

Budskapet är att det faktiskt går att förändra ”dåliga områden”. Och att det inte nödvändigtvis är hårdare tag som fungerar bäst.

***

Det var i maj förra året som presidenten reste till Camden. Några månader senare höll han ett uppmärksammat tal där han berättade om staden där det hade rått ”fullständig misstro mellan polismyndigheten och invånarna” och där kriminaliteten var ”skyhög”, men som tack vare det som i USA kallas community policing fått trenden att vända.

– Polisen körde till och med dit glassbilar för att få ut vanliga människor och barnfamiljer på gatorna och ju flera vanliga människor som kom ut desto mer drog sig langarna tillbaka, säger Obama i talet.

Tyrrell Bagby kommer aldrig glömma den där dagen. Han var en av de som visade presidenten runt, svarade på frågor – till och med spelade basket med honom.

Ty, som han kallas av kollegerna, växte själv upp i Camden, med en pappa och flera andra släktingar inom poliskåren, och drömde om att bli polis redan som barn.

När Obama besökte staden visade Bagby honom runt. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Han beskriver Camden som en stad på uppgång.

KRIMINALITETEN I CAMDEN • När Expressen besöker Camden några dagar innan julafton har årets 42:a mord precis inträffat. Ytterligare tre människor hinner mördas innan året är slut, det vill säga totalt 45 mord på ett år. • Siffran är högre jämfört med de senaste åren. Ökningen skedde främst i januari till april, en förklaring kan vara att flera av morden var sammankopplade, säger polisen. Under sommaren – som tidigare varit den värsta säsongen – var det lugnare än vanligt. • Rekordåret var 2012 då 67 personer mördades. Även när det kom till andra grova våldsbrott var Camden överrepresenterat. 2 566 våldsbrott rapporterades per 100 000 invånare – vilket är nästan 7 gånger fler per person än i en genomsnittlig amerikansk stad. • Året därpå gjorde Camden sig av med en stor del av sin poliskår och ansvaret lades på countyt. • Antalet poliser fördubblades nästan, dessutom anställdes 120 civilanställda och analytiker som skulle sköta övervakningen via 121 övervakningskameror och skottlossningsmikrofoner. • Sajten The NeighborhoodScout som baserar sina siffror på statistik från FBI rankade Camden som USA:s farligaste stad. • 2014 och 2015 var antalet mord mindre än häften så många som 2012, ”bara” 33 respektive 34. Under de två första åren sjönk även antalet skottlossningar med 43 procent och antalet våldsbrott med 22 procent. Samtidigt ökade andelen uppklarade mord till över 50 procent vilket förklarades med att medborgarna i större utsträckning ville samarbeta med polisen. Under ett tal 2015 hyllade president Obama Camdens polischef Scott Thomson och kallade Camden en ”symbol för löftet om landet”. Scott Thomson har sagt att han inte vill att hans poliser mäter framgång i antalet bötfällda utan antalet barn som cyklar på gatorna.

– För bara några år sedan fanns det knappt några företag här eller så stängde de tidigt men tack vare alla poliser har staden förändrats. Allting blir bättre. Folk kommer fram till mig och säger hur glada de är för att deras barn kan leka ute igen.

Just North Camden räknas till de allra värsta områdena. Men Tyrrell Bagby skulle inte vilja jobba någon annanstans.

– Jag känner alla som borde vara här och vet vilka som inte borde vara där, och att gripa langarna och de yrkeskriminella betyder något för mig. Nu för tiden ser jag fler barn på gatorna än ”bad guys”, säger han.

***

Vi kör mot Pyne Poynt park. Parken ligger öde, decembertrist och jämngrå i väntan på årets första snö. Förr var den en samlingsplats för kriminella där droger såldes öppet och det dagligen förekom rån, prostitution och våld. Sedan satsades 35 miljoner kronor på att göra parken attraktiva för laglydiga invånare.

– När vi började röja hittade vi faktiskt en död man i gräset, förmodligen hade han dött av en överdos, säger Tyrrell Bagby.

– Det var så vanligt att barnen som spelade i knatteligan inte kunde använda toaletterna eftersom det hela tiden lågmedvetslösa människor på golvet.

Det var också här som en av de första glassbilarna placerades, den president Obama talade om i sitt tal. Finansierad med pengar öronmärkta för drogbekämpning.

– Vi kör dem till ”hot spots” där det skett droghandel helt nyligen för att göra det svårt för kriminella att operera.

Hur reagerade folk första gången ni kom med glassbilarna?

– I början var de skeptiska och frågade varför polisen blivit glassgubbar, men ju fler gånger vi gav dem glass och de såg hur barnen drogs till oss, desto mindre förvirrade blev de. Men i början – det var ju ingen som sett något liknande.

På sommaren ordnar polisen grillfest varje lördag och på vintern filmvisning. Nu, några dagar innan julafton, har de precis delat ut ett tusental julklappar till barnen, donerade av poliserna själva och lokala företag.

Camden har 77 000 invånare. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

– I brist på ett bättre ord – vi försöker att inte vara Ferguson-polisen utan kämpar så mycket vi bara kan för att ha en bra relation till invånarna, säger Tyrrell Bagby.

De senaste åren har amerikanska städer drabbats av våldsamma protester mot polisen. Ofta, som i just Ferguson och Baltimore, till följd av att polisen dödat en medborgare. Ofta en obeväpnad afroamerikan ihjälskjuten av vit polis. Polisen har sedan svarat demonstranterna med militärer, tårgaser och utegångsförbud.

Camdens polischef Scott Thomson tror att det är fel väg att gå. Hans teori är att av Camdens 77 000 invånare är det många tusen fler som har goda intentioner och att polisen måste värva dem i kampen om gatorna – inte skrämma in dem i husen.

***

Några gator från Pyne Poynt park stannar Tyrrell Bagby bilen för att visa oss var han räddade livet på en person efter sitt första överdoslarm. Som polis bär han alltid med sig Narcan, ett preparat som används vid heroinöverdoser.

– Det var klockan tre på efter middagen och massa barn kom precis av skolbussen. Jag var nervös så klart för det handlade om liv och död men också för att jag skämdes över att barnen skulle behöva se något sådant.

FAKTA/CAMDEN I Camden bor omkring 77 000 människor. Arbetslösheten är dubbelt så hög som USA:s genomsnitt och nästan 40 procent lever i fattigdom. 2014 var medianinkomsten knappt hälften av det nationella genomsnittet. Över 3 000 byggnader står öde. 95 procent av invånarna är svarta eller hispanics.

En gång i veckan läser han böcker för barn på en skola. Det ingår i ett projekt för att bygga upp förtroende – innan någon hinner bli kriminell. Han berättar också om GRET-programmet, gang resistance education training. Ett nationellt program där poliser undervisar grundskoleelever i etik och uppförande, informerar om gäng och uppmuntrar dem att välja andra vägar.

– Vi försöker nå dem på den nivån, så vi inte behöver jaga dem på nästa nivå, säger han.

När projektet i Camden inleddes för omkring fyra år sedan ökade antalet poliser från 250 till drygt 400. I samma veva flyttades ansvaret till countyt och två polisstationer flyttade ut till de mest utsatta områdena.

Här är gatorna kantade av sönderklottrade ödehus, igenvuxna trädgårdar och fönster täckta med plywood.

Bakom kassan i en av butikerna träffar vi 35-åriga Joel Rodriguez. Han kommer ursprungligen från Puerto Rico men har bott i Camden i fem år. Han säger också att det blivit bättre.

– Det är mindre droger än det brukade vara, färre människor som kommer till skada och föräldrar som utan problem kan lämna sina barn utomhus en stund. Men vi får se hur det går, jag har själv en dotter som är 10 år...

Låter du henne vara ute och leka?

– Nej inte än. Vill hon leka så tar jag med henne till parken. Men jag skulle aldrig låta henne vara ute själv.

– Men polisen försöker verkligen. När det händer något är de här på några sekunder, säger han.

Tyrrell Bagby kallar sig "the good cop". Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Han har nästan rätt, när han säger att det handlar om sekunder. Sedan satsningen inleddes i Camden har tiden det tar för polisen att vara på plats efter ett larm gått ner från drygt 60 minuter till 4,4 minuter vilket är mindre än hälften av genomsnittet i många andra städer.

OPERATION NORTH POLE En förklaring till att droghandeln har minskat på Camdens gator är också Operation North Pole – en nio månader lång utredning under 2013 som slutade med att polisen sprängde en liga med kopplingar till mexikanska drogkarteller. Nästan 50 personer åtalades i härvan.

Förr ignorerades många larm. Dessutom fick polisen ofta order om att inte ingripa vid pågående brott utan vänta tills den misstänkte gått runt hörnet för att undvika att andra människor kom ut – och gav sig på polisen.

– Nu för tiden kommer de ut för att se vad som händer inte för att ifrågasätta vad vi gör, säger Tyrrell Bagby.

För ett år sedan var han själv nära att råka illa ut när en drogpåverkad man kom emot honom med kniv. Tyrrell Bagby lyckas ta kniven ifrån honom och få ner mannen på marken.

– Jag satt över honom men kunde inte nå min radio och kalla på hjälp. Men eftersom det hände på en av ”mina” gator och jag känner människorna där var det någon som direkt ringde efter förstärkning. Jag tror faktiskt inte det hänt i vissa andra städer.

***

Under sommaren då kriminaliteten ökar griper de ofta flera personer var per dag. Men antalet är inget mål i sig – tvärtom. Polisechefen Scott Thomson har sagt att framgången inte ska mätas i böter utan antalet barn som cyklar på gatorna.

– Om jag gav alla böter hela tiden skulle jag bli känd som polisen som älskar att ge böter snarare än polisen som varit juste och därför får folk att sköta sig, säger Tyrrell Bagby .

Var vi än går hälsar han på människor, han tilltalar dem med namn, frågar hur de mår och hur det är med deras familjer. Till en man köper han lunch.

– Vi älskar polisen, det hoppas du skriver, ropar en annan som uppenbarligen förstår varför vi är där.

Är du någonsin rädd?

– Jag är en vanlig människa och vanliga människor blir rädda. Enda skillnaden är att jag har en polisbricka och ett vapen och riskerar mitt liv mer än andra. När jag blev polis svor jag på att göra allt för att hålla människor säkra och då måste jag sätta mitt liv på spel ibland för att skydda dem som inte har vapen.

Men i somras, morgonen efter att fem poliser skjutits ihjäl i Dallas som hämnd för det eskalerade polisvåldet, var det svårt att gå till jobbet, erkänner han.

– Jag och min flickvän som också är polis undrade om någon skulle försöka göra samma sak här. Men fegar jag ur är det en person mindre som håller folk trygga. Så är jag rädd? Ja. Men jag göra vad jag måste göra.

***

Poliserna utbildas att i möjligaste mån inte skjuta genom så kallad ”de-escalation training”. Hotfulla situationer ska lugnas med hjälp av ord och inte våld. Tyrrell Bagby är övertygad om att det bidragit till att ingen av hans kolleger avlossat sitt vapen på över ett år. Själv har han aldrig behövt. De amerikanska lagarna är annars generösa i formuleringar som går ut att på att poliser har rätt att skjuta så fort de känner sig hotade.

Staden övervakas - och så här ser det ut på kontoret. Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

– Däremot har jag använt min taser en gång, säger han och visar elpistolen.

Forskning visar att antalet vanliga skjutningar inte minskat sedan den amerikanska polisen började med elpistoler vilket var en anledning till att polisledningen i Sverige fram tills nyligen förbjudit dem – trots att polisförbundet tryckt på. Men Tyrrell Bagby är säker på att elpistolerna e är en del av den positiva utvecklingen. Den gången han använde sin hade han annars behövt skjuta, säger han.

En annan förklaring är övervakningen. Alla poliser är utrustade med bodycams, en kamera fäst på bröstet som spelar in allt och sparar 30 sekunder bakåt om man trycker på en knapp.

Många poliser har känt sig ifrågasatta efter att allt fler delstater lagstiftat om kamerorna, andra menar att de skyddar poliserna lika mycket som medborgarna.

– Personligen älskar jag dem, säger Tyrrell Bagby. Om jag griper någon och personen försöker göra motstånd kan jag bara säga ”här är kameran och allt du gör spelas in”.

***

Vi har klivit ut ur bilen. Att patrullera till fots var en av förändringarna som den nya polisledningen införde. I början fick poliserna inte ens åka i väg för att gå på toaletten eller köpa lunch. På så sätt var de tvungna att lära känna de lokala företagarna.

Tyrrell Bagby pekar upp mot elledningarna som går tvärs över en korsning.

Där sitter också en kamera, nästan omöjlig att upptäcka om man inte vet om den. I Camden kallas de ”eye-in-the-sky”. Ett öga i himlen. För i samma stund, på polisstationen en bit bort, kan någon följa varje steg vi tar.

– Inte ens 400 poliser räcker om man ska kunna se allt, förklarar chefen Kevin Lutz när vi en stund senare får gå in i övervakningsrummet.

Han visar en film där en man blir skjuten och beskriver eye-in-the-sky som en virtuell superpatrull. Ett tiotal kriminalanalytiker styr i realtid kamerorna som kan zooma in så nära att man utan problem ser droger och pengar byta ägare – och kan identifiera vilka personerna är. Sen är det bara att skicka närmsta lediga polisbil. Även utvalda medborgare har utrustats så att de via sina datorer kan spana och rapportera in misstänkta brott, mest för att få folk att känna sig delaktiga. Dessutom finns mikrofoner uppsatta över hela Camden som registrerar skottlossning och med någon meters precision anger var. Och så kameror som via registreringsplåtar kontrollerar alla bilar och automatiskt larmar när någon ägare är misstänkt för brott eller efterlyst.

Men inte bara det, Kevin Lutz tar en registreringsskylt på måfå och klickar vidare till en karta som visar exakt var bilen befunnit sig senaste dagarna och vid vilka tidpunkter. En bilägare som inte ens är misstänkt för något brott.

Enligt Kevin Lutz är det ingen hemlighet hur övervakningen fungerar och frågan om integritet blev förvånansvärt liten när statistiken visade vilka effekter satsningarna fick.

– Vi är filmade här inne också, säger han. Men det glömmer man efter ett tag. Det är samma sak på gatorna.