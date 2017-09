Polisen slog till hos de prisade fosterföräldrarna

Den 18-årige man som är anhållen misstänkt för inblandning i terrordådet på tunnelbanestationen Parsons Gren i London greps på lördagen i hamnområdet i Dover. Polisen misstänker att han skulle försöka ta sig ombord på en färja och fly landet.

30 människor skadades i terrordådet på tunnelbanestationen Parsons Green i London. Foto: ANDREW PARSONS / I-IMAGES / POLARIS

Efter gripandet, senare på lördagen, slog tungt beväpnad antiterrorpolis till mot en adress i Surrey i sydöstra England. Det pensionerade par som bor där, Penelope Jones, 71, och hennes make Ronald Jones, 88, har i tre årtionden tagit hand om fosterbarn, bland annat flyktingbarn från Syrien, Irak och Afghanistan. Ett av dem är den nu misstänkte 18-åringen.

Som en säkerhetsåtgärd evakuerades ett antal bostäder i området under tiden husrannsakan genomfördes, skriver The Mirror.

Polisens fynd: Sprängämne och vapen

I samband med det stora polistillslaget ska man ha hittat sprängämne i parets trädgård och även vapen i huset.

– Polisen sa till mig att de hittat en bomb i trädgården och vapen gömda under golvbrädorna, säger en granne till Daily Mail.

Det finns dock inga uppgifter om att Penelope och Ronald Jones ska ha känt till det. Paret Jones beskrivs i stället av grannar som godhjärtade och "mycket respekterade i området", skriver Daily Mail.

Paret har även tilldelats den brittiska imperieordern MBE (Member of the Most Excellent Order of the British Empire) av drottning Elizabeth II för sina insatser för utsatta barn.

På adressen som polisen slog till mot bor ett pensionerat par som i årtionden haft fosterbarn. Ett av dem var den nu misstänkte 18-åringen. Foto: JONATHAN BRADY / AP/ TT

18-åringen greps av polis för två veckor sedan – men släpptes

Vänner till paret berättar även att de haft problem med 18-åringen och att de skulle sluta ta hand om honom. En av vännerna beskriver den unge mannen som "fruktansvärd" och hävdar att Penelope Jones sagt att hon inte längre "kunde hantera honom".

Så sent som för två veckor sedan ska 18-åringen även ha gripits av polis i Parsons Green men sedan släppts på fri fot igen.

– Varför han greps vet jag inte, säger grannen till Daily Mail.

Polisen utesluter inte fler inblandade i terrordådet

I nuläget är det fortfarande vara 18-åringen som är gripen misstänkt för inblandning i terrordådet. Polisen utesluter dock inte att fler är inblandande och jakten på eventuella medhjälpare forsätter.

– I nuläget håller vi ett öppet sinne för att fler kan vara inblandade i den här attacken, säger Neil Basu, chef vid polisen terrorenhet till Daily Mail.

Flera terrordåd i Storbritannien Explosionen i tunnelbanan är ett av flera terrordåd i Storbritannien under 2017. De tidigare har krävt sammanlagt 36 dödsoffer, uppger BBC. * Allvarligast hittills är attentatet mot Manchester Arena den 22 maj då 22 personer, varav många mycket unga, dog. * I mars dödades sex personer (inklusive gärningsmannen) när Khalid Masood mejade ner fotgängare på Westminster bridge och sedan knivhögg en polis utanför parlamentet. * I juni dödades fem personer i en islamistisk terrorattack där gärningsmännen körde på människor vid London bridge och sedan knivhögg ett antal krogbesökare i området runt Borough Market.

30 personer skadades i tunnelbanedådet

Det var vid 08-tiden i fredags morse som en mindre explosion inträffade på ett tunnelbanetåg vid stationen Parsons Green i London. 30 människor skadades. 19 av dem fördes med ambulans till sjukhus och de övriga kunde ta sig dit på egen hand. Terrorgruppen IS har tagit på sig ansvar för dådet.

