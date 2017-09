Pojke till sjukhus – har ramlat från balkong

Händelsen inträffade i Ludvika, Dalarna, under onsdagen. Polisen fick in larmet vid 13.30. Via sin hemsida skriver polisen:

"En pojke har ramlat från en balkong. En uppgift anger att höjden ska vara cirka sex meter."

Polis, räddningstjänst och ambulans larmades till platsen, varifrån pojken sen fördes till sjukhus. Enligt DT var pojken vid medvetande när han fördes till sjukhus.

"Beslut om att balkong och marken nedanför ska spärras av för undersökning", skriver polisen vidare via sin hemsida.